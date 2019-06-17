Экономика
Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%Ведомости 04:10
Годового максимума цена криптовалюты достигла в воскресенье, 16 июня, когда ее стоимость доходила до $9319. За месяц биткойн подорожал на четверть, за год (к июню прошлого года) – на 40%. В начале мая 2019 г. биткойн подорожал до $8000, а к концу месяца стоил дороже $9000.
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По состоянию на 10.20 мск 17 июня стоимость биткойна равнялась $9149, в прошлый понедельник, 10 июня, криптовалюта торговалась по $7747, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.Ведомости04:10
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