Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%Ведомости 04:10

с чего всё началось

Годового максимума цена криптовалюты достигла в воскресенье, 16 июня, когда ее стоимость доходила до $9319. За месяц биткойн подорожал на четверть, за год (к июню прошлого года) – на 40%. В начале мая 2019 г. биткойн подорожал до $8000, а к концу месяца стоил дороже $9000.

Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%

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