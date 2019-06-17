Экономика
Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%Ведомости 04:10
Годового максимума цена криптовалюты достигла в воскресенье, 16 июня, когда ее стоимость доходила до $9319. За месяц биткойн подорожал на четверть, за год (к июню прошлого года) – на 40%. В начале мая 2019 г. биткойн подорожал до $8000, а к концу месяца стоил дороже $9000.
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По состоянию на 10.20 мск 17 июня стоимость биткойна равнялась $9149, в прошлый понедельник, 10 июня, криптовалюта торговалась по $7747, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.Ведомости04:10
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
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Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
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Думская делегация во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Минск
Делегация Государственной Думы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным прибыла в Минск.
Обновлено в 04:33
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Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
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Политика
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Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Интернет
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Российская компания Mail.ru Group запустила бета-тестирование своего голосового помощника «Маруся».
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье
Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Пригожин заметил фото Лорак в джинсовых мини-шортах
Украинская исполнительница Ани Лорак привлекла внимание музыкального продюсера Иосифа Пригожина своим фото в джинсовых мини-шортах.
Обновлено в 04:40
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 06:35
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В саратовском ТЮЗе Юрий Ошеров упал в оркестровую яму
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в Облспасе, в Саратовском театре юного зрителя произошел несчастный случай, где при падении в оркестровую яму пострадал художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Ошеров.
Обновлено в 06:29
Общество
Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет
Большинство россиян (83%) поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области
Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.
Обновлено в 06:10
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Технологии
«Евраз НТМК» увеличивает собственную генерацию
«Евраз НТМК» намерен использовать доменный газ, который образуется при выплавке чугуна на новой доменной печи №7, для увеличения собственной генерации электроэнергии.
Обновлено в 06:51
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Экономика
В России возобновился рост числа компаний-банкротов
За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Отдых в Турции: 51-летняя Кабо продемонстрировала стройную фигуру
На фото знаменитость лежит на диване в черном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру.
Обновлено в 02:45
Энергетика
В России вновь подорожал бензин
Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Обновлено в 07:08
Финансы
Официальный курс евро снизился на 59 копеек
По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 05:30