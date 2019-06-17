Экономика

Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%Ведомости 04:10

Годового максимума цена криптовалюты достигла в воскресенье, 16 июня, когда ее стоимость доходила до $9319. За месяц биткойн подорожал на четверть, за год (к июню прошлого года) – на 40%. В начале мая 2019 г. биткойн подорожал до $8000, а к концу месяца стоил дороже $9000.
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с чего всё началось
По состоянию на 10.20 мск 17 июня стоимость биткойна равнялась $9149, в прошлый понедельник, 10 июня, криптовалюта торговалась по $7747, свидетельствуют
 данные биржи Coinmarketcap.
Ведомости04:10

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Биткойн подорожал до максимальных за год отметок

Московский Комсомолец05:35

Курс биткойна достиг годового максимума

Коммерсантъ04:27

Курс биткоина перешагнул отметку в $9 тысяч

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Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%

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Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларов

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Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Интерфакс - Россия03:07

Bitcoin снова сильно подорожал. Ждем отметки в $10 000

РБК02:59
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Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Политика

Думская делегация во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Минск

Делегация Государственной Думы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным прибыла в Минск.
Обновлено в 04:33
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Интернет

Mail.ru начала тестирование голосового помощника «Маруся»

Российская компания Mail.ru Group запустила бета-тестирование своего голосового помощника «Маруся».
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье

Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Пригожин заметил фото Лорак в джинсовых мини-шортах

Украинская исполнительница Ани Лорак привлекла внимание музыкального продюсера Иосифа Пригожина своим фото в джинсовых мини-шортах.
Обновлено в 04:40
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Обновлено в 07:19
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 02:45
Авто

Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8

Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Экономика

ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая

Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 06:35
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В саратовском ТЮЗе Юрий Ошеров упал в оркестровую яму

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в Облспасе, в Саратовском театре юного зрителя произошел несчастный случай, где при падении в оркестровую яму пострадал художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Ошеров.
Обновлено в 06:29
Общество

Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет

Большинство россиян (83%) поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области

Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.
Обновлено в 06:10
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Технологии

«Евраз НТМК» увеличивает собственную генерацию

«Евраз НТМК» намерен использовать доменный газ, который образуется при выплавке чугуна на новой доменной печи №7, для увеличения собственной генерации электроэнергии.
Обновлено в 06:51
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Экономика

В России возобновился рост числа компаний-банкротов

За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Отдых в Турции: 51-летняя Кабо продемонстрировала стройную фигуру

На фото знаменитость лежит на диване в черном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру.
Обновлено в 02:45
Энергетика

В России вновь подорожал бензин

Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Обновлено в 07:08
Финансы

Официальный курс евро снизился на 59 копеек

По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 05:30
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