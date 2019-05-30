Экономика
Курс биткойна за сутки вырос на 9,4%Капитал страны 27 мая в 14:43
Итогом прошедших суток явился ощутимый рост курса биткоина, величина которого составила более 9%, сообщает «ТАСС».
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes
Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes.
Обновлено в 09:07
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Футбол
Фабрегас раскритиковал Сарри за решение оставить в запасе Кэхилла
Бывший футболист «Челси» Сеск Фабрегас подверг критике решение Маурицио Сарри не выпускать на поле Гари Кэхилла в финальном матче Лиги Европы.
Обновлено в 12:31
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине
Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Космос
NASA предупреждает о мощнейшей геомагнитной буре
К Земле снова приближается магнитная буря, вызванная новой вспышкой и выбросом частиц на Солнце.
Обновлено в 11:33
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Космос
«Роскосмос»: попытки связаться с радиотелескопом «Спектр-Р» прекращены
Попытки восстановить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р» не увенчались успехом, его миссия официально завершена.
Обновлено в 13:09
Культура
Джоан Роулинг написала новые рассказы о Гарри Поттере
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Обновлено в 11:33
Наука
В российских диссертациях нашли три четверти плагиата
Работа ученых основывалась на разоблачениях научной группы «Диссернет».
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе
Недобросовестной конкуренцией назвал включение России Минобороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 11:30
Здоровье
В Калининграде проходит митинг в защиту врача
В Калининграде у памятного знака «Землякам-космонавтам» проходит митинг в поддержку врача из Багратионовского района Марины Черемисиной.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье
Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Кино
Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»
«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Общество
Магаданец создал сайт, отражающий растущий долг города и доход мэра
Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
Обновлено в 09:47
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 11:00
Финансы
«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций
Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Прокурор требует отправить в психбольницу обвиняемого в подготовке теракта курсанта военной академии
В Московском окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу 20-летнего курсанта петербургской Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту.
Обновлено в 11:00
Политика
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено вчера в 06:05
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей
35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 04:49
Политика
В Киеве инициировали санкции против России за раскопки в Крыму
Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений в связи с «незаконными археологическими раскопками» в Крыму.
Обновлено в 11:36
Общество
«Магнит» начал тестировать доставку продуктов
Обновлено в 10:40
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
Экономика
Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 года
По состоянию на 19:09 стоимость криптовалюты достигала $9,006 тыс.
Обновлено в 12:55