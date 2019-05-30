Экономика

Курс биткойна превысил $9 тысячМосковский Комсомолец вчера в 12:57

В предыдущий раз курс криптовалюты превышал $9 тысяч 11 мая прошлого года. Читайте материал: "Биткоину предрекли взлет до $20 тысяч"
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Биткоин преодолел отметку в $9000

Накануне.Ruвчера в 22:05

Курс биткойна превысил $9 тысяч

Московский Комсомолецвчера в 12:57

Курс биткойна превысил $9000

ТАССвчера в 12:22
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Авто

Первый Haval H7 российской сборки показали на видео

Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде

По данным онлайн-табло, самолет вылетел из Екатеринбурга в 6:04.
Обновлено в 00:41
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Обновлено вчера в 22:24
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Лига арабских государств выступила против Ирана

Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Зеленский встретится с главами МИД Франции и ФРГ

Министры иностранных дел ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан в ходе визита в Киев встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено 29 мая в 14:16
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников

Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Орлов: «Не думаю, что Дзюба уедет в Англию»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в чемпионат Англии.
Обновлено вчера в 14:44
Кино

Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019

Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 20:24
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено вчера в 06:46
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

В Кузбассе бушующий ураган сняли на видео

Жители региона снимали разгул стихии на фото и видео и публиковали в соцсетях.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

США ответят военной силой в случае нападения Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Роскачество проверило детские коляски

Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио Конте

Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Минобороны анонсировало два пуска ракет «Сармат» в 2019-2021 годах

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено вчера в 09:26
Космос

Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega

В Соединённых Штатах специалисты аэрокосмической корпорации Northrop Grumman провели первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:42
Технологии

Названо худшее «птичье молоко»

По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».
Обновлено в 01:16
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Кабуле прогремел мощный взрыв

В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 00:52
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