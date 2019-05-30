Экономика
Курс биткойна превысил $9 тысячМосковский Комсомолец 12:57
В предыдущий раз курс криптовалюты превышал $9 тысяч 11 мая прошлого года. Читайте материал: "Биткоину предрекли взлет до $20 тысяч"
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Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Жади изменилась: звезда «Клона» Джованна Антонелли сменила имидж
На днях Джованна Антонелли, сыгравшая в телешоу очаровательную Жади, удивила фанатов кардинальной сменой имиджа.17 лет назад девушки и женщины всех возрастов замирали возле экранов телевизоров и пристально следили за перипетиями жизни восточной красавицы.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград
Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.
Обновлено в 12:38
Политика
МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов
Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
Культура
Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере»
Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.
Обновлено в 11:50
Технологии
Американцы представили водородное аэротакси
Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
Обновлено в 02:59
Общество
Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей
В России проведен опрос, показавший, в каком городе России испытывают самую сильную неприязнь к жителям столицы.
Обновлено в 12:03
Спорт
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения
Илья Бер, оппонент магистра Александра Друзя в скандале с предполагаемыми попытками финансовых афер на названном шоу, без энтузиазма отнесся к ранее прозвучавшим извинениям магистра Друзя.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине
Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Общество
Карельского историка Юрия Дмитриева притесняли в СИЗО
Адвокат руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева сообщил о давлении на своего подзащитного в СИЗО.
Обновлено в 13:43
Хоккей
«Торонто» обменял права на Фёдора Гордеева в «Миннесоту»
В Миннесоту отправились права на 20-летнего защитника Фёдора Гордеева, взамен канадский клуб получил право условного выбора в первом раунде.
Обновлено в 12:59
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в стыковом матче за место в РПЛ
Ранее сообщалось, что «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В результате обвала грунта на Пятницкой улице никто не пострадал
В результате обвала грунта на Пятницкой улице никто не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:06
Путешествия
Россия оказалась среди самых посещаемых стран
Обновлено в 06:12
Экономика
Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей
Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Почти половина населения России дистанционно пользуется финансовыми услугами.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Спорт
Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках
Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Здоровье
УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге
Обновлено в 12:04