Финансы
Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцевКоммерсантъ 12:27
Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года. В ходе торгов воскресенья его средневзвешенный курс поднялся выше отметки $7500 — в 16:36 по московскому времени стоимость одной цифровой монеты достигла $7577.
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Футбол
Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским
Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Автоспорт
Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
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Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»
В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон".
Обновлено в 11:52
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
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В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Экономика
Пакистан получит $6 млрд от МВФ
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ
5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»
Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40
Футбол
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
Обновлено в 12:43
Общество
В двух районах Курганской области с 13 мая отменят режим ЧС
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Каталонии произошла массовая авария
Обновлено в 16:37
Хоккей
Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»
Обновлено в 13:11
Общество
В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»
Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Наука
Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки
Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
Обновлено 10 мая в 12:04
Футбол
Футболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок
Питерский "Зенит" получил на вечное хранение чемпионский кубок Премьер-лиги.
Обновлено в 14:28
Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
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Здоровье
Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
Обновлено в 03:03
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 16:29
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
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