Финансы

Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцевКоммерсантъ 12:27

Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года. В ходе торгов воскресенья его средневзвешенный курс поднялся выше отметки $7500 — в 16:36 по московскому времени стоимость одной цифровой монеты достигла $7577.
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Курс биткоина преодолел отметку $ 7500

Евразия Daily14:17

Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев

Коммерсантъ12:27
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Футбол

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Автоспорт

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

Обновлено в 13:35
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон".
Обновлено в 11:52
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

Обновлено в 12:25
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Экономика

Пакистан получит $6 млрд от МВФ

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»

Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40
Футбол

Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
Обновлено в 12:43
Общество

В двух районах Курганской области с 13 мая отменят режим ЧС

Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Каталонии произошла массовая авария

Обновлено в 16:37
Хоккей

Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»

Обновлено в 13:11
Общество

В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Наука

Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки

Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
Обновлено 10 мая в 12:04
Футбол

Футболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок

Питерский "Зенит" получил на вечное хранение чемпионский кубок Премьер-лиги.
Обновлено в 14:28
Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Здоровье

Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
Обновлено в 03:03
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 16:29
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
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