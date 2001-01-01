Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцевКоммерсантъ 12:27

Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года. В ходе торгов воскресенья его средневзвешенный курс поднялся выше отметки $7500 — в 16:36 по московскому времени стоимость одной цифровой монеты достигла $7577.

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