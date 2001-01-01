Финансы

Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцевКоммерсантъ 12:27

Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года. В ходе торгов воскресенья его средневзвешенный курс поднялся выше отметки $7500 — в 16:36 по московскому времени стоимость одной цифровой монеты достигла $7577.
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Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев

Коммерсантъ12:27
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Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Происшествия

Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Обновлено в 14:01
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Политика

Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Первый канал ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

В пресс-службе Первого канала отметили, что в ходе голосования в финале шоу были отмечены аномальности, из-за чего была организована проверка.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено в 10:35
Игры

В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание о Red Dead Redemption 2 для РС

В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 годы, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet

Обновлено в 03:30
Автоспорт

Хэмилтон посвятил победу пятилетнему мальчику больному раком

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посвятил победу на Гран-при Испании пятилетнему мальчику Гарри Шоу больному раком.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.
Обновлено в 12:28
Общество

В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Футбол

ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл французский «Мец» со счетом 27:25 и вышел в финал Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 13:31
Космос

Пассажир самолета снял на видео «торпедообразное НЛО»

Пассажир самолета снял на видео «торпедообразное НЛО» в небе над штатом Огайо.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Политика

В Литве завершилось голосование на президентских выборах

Обновлено в 13:11
Хоккей

Швеция забросила восемь безответных шайб Италии в матче ЧМ

Сборная Швеции разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 12:30
Спорт

Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

Обновлено в 10:45
Экономика

Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом

Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Общество

Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

В Крыму отмечают 75-летие освобождения от фашизма

Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Опубликованы документы о реальных проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 13:51
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Авто

Петербургские автолюбители сделали из Bentley танк

Как показал текст-драйв, машина жизнеспособна, однако у нее имеется несколько проблем, которые автолюбители обещали устранить.
Обновлено в 12:39
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
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