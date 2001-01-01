Финансы
Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцевКоммерсантъ 12:27
Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года. В ходе торгов воскресенья его средневзвешенный курс поднялся выше отметки $7500 — в 16:36 по московскому времени стоимость одной цифровой монеты достигла $7577.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Происшествия
Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды
Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено в 14:01
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Политика
Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Первый канал ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»
В пресс-службе Первого канала отметили, что в ходе голосования в финале шоу были отмечены аномальности, из-за чего была организована проверка.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено в 10:35
Игры
В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание о Red Dead Redemption 2 для РС
В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 годы, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet
Обновлено в 03:30
Автоспорт
Хэмилтон посвятил победу пятилетнему мальчику больному раком
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посвятил победу на Гран-при Испании пятилетнему мальчику Гарри Шоу больному раком.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры
"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.
Обновлено в 12:28
Общество
В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат
Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Футбол
ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл французский «Мец» со счетом 27:25 и вышел в финал Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 13:31
Космос
Пассажир самолета снял на видео «торпедообразное НЛО»
Пассажир самолета снял на видео «торпедообразное НЛО» в небе над штатом Огайо.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Политика
В Литве завершилось голосование на президентских выборах
Обновлено в 13:11
Хоккей
Швеция забросила восемь безответных шайб Италии в матче ЧМ
Сборная Швеции разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 12:30
Спорт
Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков
Обновлено в 10:45
Экономика
Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом
Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
В Крыму отмечают 75-летие освобождения от фашизма
Обновлено в 11:33
Авто
Петербургские автолюбители сделали из Bentley танк
Как показал текст-драйв, машина жизнеспособна, однако у нее имеется несколько проблем, которые автолюбители обещали устранить.
Обновлено в 12:39
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Московский «Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28