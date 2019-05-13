Экономика
Курс биткойна преодолел отметку в $7 тысТАСС вчера в 11:38
Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. По его данным, максимальная стоимость криптовалюты 12 мая доходила до $7,5 тыс. за единицу.
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Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман
Власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети и мессенджеры, в частности, Whatsapp, Viber и Facebook.
Обновлено вчера в 23:10
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Шоу-бизнес
«Особенная» дочь Ирины Хакамады рассталась с возлюбленным
Мария Сиротинская, дочь Ирины Хакамады, родившаяся с синдромом Дауна, рассталась с возлюбленным.
Обновлено вчера в 22:11
Технологии
«Россети» готовы стать платформой для цифровой трансформации отрасли
Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Голикова выступила против сокращения майских праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником
Обновлено вчера в 08:55
Кино
HBO показал пятую серию финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO показал пятый эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 00:36
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Приостановлены поиски туристов, попавших под лавину на Алтае
Поиски туристов, которых накрыла лавина в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца из-за опасности повторного схода лавины.
Обновлено 11 мая в 02:35
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено вчера в 14:01
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим», по подозрению в шпионаже, задержаны 11 военных
Согласно информации представленной информационным изданием «Ebaa News», на российской военной авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, произошла серия громких задержаний военнослужащих, подозревающихся в шпионаже в пользу другого государства.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Современная армия Украины «по полочкам»: кто и чем сражается
Пока команда избранного президента Украины делит портфели, а сам Владимир Зеленский готовится к инаугурации, в окопах Донбасса неспокойное затишье.
Обновлено 11 мая в 04:00
Происшествия
У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений
За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
США передумали модернизировать МБР наземного базирования Minuteman III
Издание напоминает, что в руководстве ВВС США неоднократно заявляли о необходимости модернизации Minuteman III в связи с ее устареванием.
Обновлено в 00:18
Политика
Глава Минздрава Сахалина уходит в отставку
Об уходе Алексея Пака на Сахалине говорят давно — жители часто были недовольны системой здравоохранения в регионе и даже писали петицию с требованием отправить министра в отставку, нарекания к нему были и у руководства региона.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Новый Ford Territory опередил по продажам Hyundai Creta
Новый бюджетный кроссовер Ford Territory, представленный в октябре прошлого года, стал абсолютным бестселлером Ford в сегменте SUV на китайском рынке.
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:00