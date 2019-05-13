Экономика
Биткоин впервые с сентября 2018 преодолел отметку в 7 тысяч долларовКрасная весна вчера в 16:11
Стоимость биткоина впервые после сентября 2018 года поднялась выше 7 тысяч долларов США за единицу криптовалюты. Это следует из графика курса биткоина на портале TradingView. Согласно данным портала, 12 мая стоимость биткоина колебалась в пределах от 6858 до 7448 долларов США.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Руни помог «Ди Си Юнайтед» победить «Спортинг Канзас Сити»
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец поменял внешний вид
Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 «Борей» получили новый внешний вид.
Обновлено вчера в 21:24
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Общество
Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить
Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Технологии
Эксперты заподозрили китайских хакеров в многолетних атаках на российские госструктуры
В коде использованных хакерами инструментов встречались упоминания китайских разработчиков, во время некоторых атак фиксировались подключения с IP-адресов из Китая.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Большинство россиян хотят работать, не нуждаясь в деньгах
Большинство жителей России хотели бы продолжать работать даже при условии отсутствия потребности в деньгах.
Обновлено в 01:48
Политика
Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине
Обновлено вчера в 09:32
Транспорт
Водители маршруток устроили забастовку в Новосибирске
Обновлено в 01:36
Политика
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Число жертв циклона «Фани» в Индии возросло до 64 человек
Число жертв мощного циклона "Фани", обрушившегося в начале текущего месяца на восточный индийский штат Орисса, возросло до 64 человек, сообщает в понедельник телеканал NDTV.
Обновлено в 00:17
Наука
Ученые нашли ранее неизвестный вид панды
Обновлено вчера в 23:53
Космос
Boeing испытала парашютную систему космического корабля Starliner
Обновлено вчера в 01:14
Баскетбол
«Торонто» одержал победу в серии с «Филадельфией»
"Торонто" победил в серии со счетом 4-3 и в финале Восточной конференции будет бороться с "Милуоки Бакс" — чемпионом регулярки.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Политика
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Концерт российских звезд в Луганске собрал более 50 тысяч зрителей
В министерстве уточнили, что концерты с участием российских звезд были запланированы и в других городах республики.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Грозы и понижение температуры ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет, температура понизится до 16-20 градусов.
Обновлено в 00:04
Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне
"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00