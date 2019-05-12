Экономика
Курс биткойна преодолел отметку в $7 тысТАСС 11:38
Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. По его данным, максимальная стоимость криптовалюты 12 мая доходила до $7,5 тыс. за единицу.
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