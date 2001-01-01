Экономика
Курс биткойна преодолел отметку в $7 тысТАСС 11:38
Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. По его данным, максимальная стоимость криптовалюты 12 мая доходила до $7,5 тыс. за единицу.
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Политика
Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 15:58
Общество
В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко
В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.
Обновлено в 15:05
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии
Обновлено в 17:43
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Авто
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского авто
Модель имеет оригинальную внешность, обладатели Vesta SW Cross не продадут авто из-за его дизайна, отмечают журналисты.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
The Federalist (США): три распространенных заблуждения об американской армии во Второй мировой войне (The federalist)
Накануне Второй мировой войной армия США была слабой К началу войны вооруженные силы США по своей численности уступали вооруженным силам Португалии.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Космос
Астрономы нашли объект с аномальной скоростью движения
Обновлено в 06:13
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Никитский ботанический сад передал сочинскому центру «Сириус» редкие сорта хризантем
Обновлено в 15:36
Наука
Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки
Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
Обновлено 10 мая в 12:04
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Экономика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Общество
В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»
Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Теннис
Джокович стал победителем турнира в Мадриде
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело
Обновлено в 15:50
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено в 06:46
Культура
Балеты Соль Леон и Пола Лайтфута в Париже
Балеты Соль Леон и Пола Лайтфута в Париже Парижская опера пополнила свой репертуар балетами знаменитого Нидерландского театра танца (NDT): хореограф и худрук труппы Пол Лайтфут и его многолетний соавтор Соль Леон перенесли на французскую сцену «Sleight of Hand» (2007) на музыку Филипа Гласса и «Speak to Yourself» (1999) на музыку Иоганна Себастьяна Баха и Стива Райха.
Обновлено в 17:57
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено в 12:25