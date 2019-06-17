Экономика

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларовЭхо Москвы 03:32

Профильные СМИ пишут, что это связано с ожиданиями запуска американской компанией Фейсбук собственной криптовалюты.
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Курс биткойна достиг годового максимума

Коммерсантъ04:27

Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%

Ведомости04:10

Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Интерфакс - Россия03:07

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларов

Эхо Москвы03:32

Курс биткоина превысил $9 тысяч

Life.ru03:29

Курс биткоина перешагнул отметку в $9 тысяч

News.ru03:33

Bitcoin снова сильно подорожал. Ждем отметки в $10 000

РБК02:59
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Космос

NASA ищет юмориста для марсианской миссии

Обновлено вчера в 19:32
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество

На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов

Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Общество

В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности

Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Авто

Эксперты назвали самые популярные уловки автомехаников на СТО

Как утверждают эксперты автомобильного портала car.ru, одна из таких сомнительных услуг, которую могут навязать на СТО — это чистка датчика расхода воздуха.
Обновлено в 00:10
Происшествия

При взрыве газа в Костанае пострадали семь человек

Семь человек пострадали в понедельник при взрыве газа в здании станции технического обслуживания (СТО) в городе Костанай.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Мать Саши Савельевой назвала ее некрасивой на фото

Обновлено в 03:15
Общество

Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Футбол

Менди подшутил над Зинченко, сравнив его с сыном де Брюйне

В английском футболе нередко шутят на тему похожести де Бюйне и Зинченко. Ранее «Ман Сити» решил подписать пятилетний контракт с Зинченко.
Обновлено в 04:05
Футбол

ПСЖ решил расстаться с Неймаром

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

«Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта

Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.
Обновлено в 02:24
Религия

Православные Мордовии отмечают Духов день

Сегодня православные отмечают День Святого Духа. По этому случаю во всех храмах Мордовии пройдут богослужения.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Бабича назначили заместителем министра экономического развития

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в распоряжении.30 апреля президент России Владимир Путин освободил российского посла в Белоруссии Михаила Бабича от должности.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Сбросившая 30 килограммов Надежда Ангарская восхитила стройной фигурой

Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 02:45
Авто

Новый Geely Emgrand GS скоро появится в России

Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Общество

Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Мексиканском заливе зафиксировали массовую гибель дельфинов

Обновлено в 04:19
Политика

Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ

В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Политика

Большинство финнов высказались против вступления страны в НАТО

Большинство жителей Финляндии не поддерживает подачу страной заявки на вступление в НАТО.
Обновлено в 03:19
Политика

Миллионные протесты прошли в Гонконге

Обновлено в 00:31
Общество

На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества

На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
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