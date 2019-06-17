Экономика
Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларовЭхо Москвы 03:32
Профильные СМИ пишут, что это связано с ожиданиями запуска американской компанией Фейсбук собственной криптовалюты.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Космос
NASA ищет юмориста для марсианской миссии
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов
Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Авто
Эксперты назвали самые популярные уловки автомехаников на СТО
Как утверждают эксперты автомобильного портала car.ru, одна из таких сомнительных услуг, которую могут навязать на СТО — это чистка датчика расхода воздуха.
Обновлено в 00:10
Происшествия
При взрыве газа в Костанае пострадали семь человек
Семь человек пострадали в понедельник при взрыве газа в здании станции технического обслуживания (СТО) в городе Костанай.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Мать Саши Савельевой назвала ее некрасивой на фото
Обновлено в 03:15
Общество
Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter
Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Футбол
Менди подшутил над Зинченко, сравнив его с сыном де Брюйне
В английском футболе нередко шутят на тему похожести де Бюйне и Зинченко. Ранее «Ман Сити» решил подписать пятилетний контракт с Зинченко.
Обновлено в 04:05
Футбол
ПСЖ решил расстаться с Неймаром
Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
«Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта
Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.
Обновлено в 02:24
Религия
Православные Мордовии отмечают Духов день
Сегодня православные отмечают День Святого Духа. По этому случаю во всех храмах Мордовии пройдут богослужения.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Бабича назначили заместителем министра экономического развития
«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в распоряжении.30 апреля президент России Владимир Путин освободил российского посла в Белоруссии Михаила Бабича от должности.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Сбросившая 30 килограммов Надежда Ангарская восхитила стройной фигурой
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Авто
Новый Geely Emgrand GS скоро появится в России
Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Общество
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ
В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Политика
Большинство финнов высказались против вступления страны в НАТО
Большинство жителей Финляндии не поддерживает подачу страной заявки на вступление в НАТО.
Обновлено в 03:19
Политика
Миллионные протесты прошли в Гонконге
Обновлено в 00:31
Общество
На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества
На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24