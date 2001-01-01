Курс биткоина впервые за год превысил отметку в $9000Реальное время 03:33

Стоимость биткоина впервые с мая прошлого года превысила $9000. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. Согласно курсу, стоимость криптовалюты на 17 июня равняется $9141,17.

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в $9000

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