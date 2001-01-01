Экономика
Курс биткоина впервые за год превысил отметку в $9000Реальное время 03:33
Стоимость биткоина впервые с мая прошлого года превысила $9000. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. Согласно курсу, стоимость криптовалюты на 17 июня равняется $9141,17.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Политика
Зеленский с супругой прибыли во Францию
Обновлено в 08:02
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Политика
Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году
Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.
Обновлено в 11:49
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак с надписью «Город бесов»
Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней ученицы
В подмосковном Щелково задержали тренера по легкой атлетике, который в течение двух недель домогался до 8-летней ученицы.
Обновлено в 04:13
Футбол
Президент «Дерби»: «Хотим сохранить Лэмпарда на долгий срок»
Президент «Дерби» Мел Моррис заявил, что хотел бы сохранить главного тренера Фрэнка Лэмпарда в своем клубе на длительный срок, несмотря на интерес к нему со стороны «Челси».
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика
Глава Еврокомиссии заявил о работе над «новыми отношениями» с Россией
Еврокомиссия (высший орган исполнительной власти в ЕС) работает над новыми отношениями с Москвой, поскольку без России невозможно построение архитектуры безопасности на европейском континенте.
Обновлено в 08:25
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Происшествия
Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова
В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Основные силы правоохранителей вывели из Чемодановки
Обновлено в 09:34
Политика
Созданный в Таганроге самолет Бе-200 покажут на авиасалоне в Ле-Бурже
Самолет-амфибия Бе-200 станет основным экспонатом российской экспозиции на международном авиакосмическом салоне Paris Air Show 2019, который пройдет во французском городе Ле-Бурже с 17 по 23 июня.
Обновлено в 05:00
Спорт
Легкоатлет Вручинский дисквалифицирован на четыре года
Российский спринтер Павел Вручинский дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным
Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Пожарные локализовали возгорание в двух частных домах в Кизитириновской балке Ростова-на-Дону на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Обновлено в 11:13