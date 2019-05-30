Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысячRT на русском вчера в 12:08

В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
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Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $9 тыс

РБКвчера в 14:41

Стоимость биткоина впервые за год превысила 9 тысяч долларов

Эхо Москвывчера в 13:31

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

RT на русскомвчера в 12:08

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Коммерсантъвчера в 12:55

Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Ведомостивчера в 12:25

Курс биткойна превысил $9000

ТАССвчера в 12:22

Курс биткоина превысил $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Известиявчера в 12:55
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Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

Обновлено в 04:31
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Космос

НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях

Обновлено вчера в 20:02
Политика

Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира

Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Технологии

Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов

Обновлено в 05:11
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н).
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома

Благо поводов достаточно: певица отмечает 10-летие своей музыкальной карьеры, полностью поменяла имидж, ну и, само собой, ведущий, как и армия поклонников Нюши, до сих пор заинтригован, как же звезда назвала свою дочь и когда она покажет девочку общественности.
Обновлено вчера в 20:32
Космос

Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения

Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:29
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Футбол

Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске

Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Командный корабль ВМС США вошел в Балтийское море

Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом говорят данные одного из мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 02:05
Финансы

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 04:31
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено вчера в 17:30
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 сохранит физические кнопки

Инсайдер опроверг информацию о том, что у Samsung Galaxy Note 10 будут отсутствовать физические кнопки.
Обновлено в 04:51
Общество

СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день

Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Игры

Microsoft покажет 14 игр от внутренних студий на E3

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал, что компания покажет 14 игр от внутренних студий на конференции E3.
Обновлено в 03:20
Политика

Арабские государства объединились против Ирана

Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Общество

Зеленую Рощу в Екатеринбурге благоустроит подконтрольная УГМК компания

В Екатеринбурге определился подрядчик по благоустройству парка Зеленая Роща, контракт выиграла компания «Свердловскавтодор», подконтрольная УГМК, сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:36
Транспорт

ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве

Обновлено в 04:11
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Обновлено в 00:11
Политика

Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:03
Политика

Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии

В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:43
Культура

Джоан Роулинг выпустит новые книги о Гарри Поттере

Обновлено в 04:45
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