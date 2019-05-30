Экономика
Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 годаКоммерсантъ 12:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Момент столкновения двух судов в Будапеште попал на видео
После столкновения прогулочный катер перевернулся и быстро пошел ко дну. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи.
Обновлено в 03:03
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Спорт
Пеле встретился с экс-президентом США Обамой
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге
Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
Обновлено в 13:31
Космос
На телескопе James Webb завершена проверка аппаратуры на термоустойчивость
Проверка работы агрегатного отсека космического телескопа James Webb в различных температурных режимах завершена в испытательном центре корпорации Northrop Grumman в Редондо-Бич (штат Калифорния).
Обновлено в 12:53
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено в 12:08
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Футбол
Суарес, Кавани и Годин — в окончательном составе сборной Уругвая на Кубок Америки
Тренерский штаб сборной Уругвая определился с заявкой команды на Кубок Америки-2019, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
Обновлено в 15:09
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Обновлено в 09:40
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Еще более 200 человек покинули сирийский лагерь беженцев Эр-Рукбан
США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря "Рукбан" Всего с начала функционирования пункта пропуска Джлеб из лагеря Эр-Рукбан на подконтрольную сирийским властям территорию смогли выйти 13 тысяч 539 человек.
Обновлено в 15:23
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Политика
В Кремле прокомментировали данные Росстата о доходах россиян
В Кремле трезво оценивают экономическое положение россиян, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о падении доходов жителей нашей страны.
Обновлено в 08:21
Общество
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Ксения Бородина объяснила, почему не хочет родить третьего ребенка
Поклонники часто спрашивают ее по этому поводу, и вот теперь Ксения решила пояснить, почему не спешит снова беременеть.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40