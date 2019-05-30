Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысячRT на русском 12:08

В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
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Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $9 тыс

РБК14:41

Стоимость биткоина впервые за год превысила 9 тысяч долларов

Эхо Москвы13:31

Курс биткойна превысил $9000

ТАСС12:22

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Коммерсантъ12:55

Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Ведомости12:25

Курс биткоина превысил $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Известия12:55

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

RT на русском12:08
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Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Политика

«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 13:42
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»

Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном.
Обновлено в 15:32
Футбол

Украина сыграла вничью с Нигерией, сборная США одолела Катар

В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.
Обновлено в 16:24
Общество

На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер

Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Политика

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Здоровье

В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция

Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева

Обновлено в 11:12
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом

Обновлено в 08:58
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Происшествия

Задержан капитан судна, с которым столкнулся катер на Дунае

Обновлено в 16:43
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для пьяных нарушителей ПДД

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 08:01
Кино

Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»

Вышедший на телеканале HBO мини-сериал «Чернобыль» возглавил рейтинг «250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за всё время» по версии сайта Internet Movie Database (IMDB).
Обновлено в 06:46
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Общество

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Авто

Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ

Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Футбол

Рамос определился со своим будущим в «Реале»

По информации AS, испанец уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем решении. Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Минобороны запланировало два пуска ракет «Сармат»

Обновлено в 15:11
Армия и оружие

США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:51
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Финансы

СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины

Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3. О этом сообщает издание UBR.ua со ссылкой на главу Нацбанка страны Якова Смолия.
Обновлено в 16:40
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