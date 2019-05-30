Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысячRT на русском 12:08

В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

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