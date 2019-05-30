Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысячRT на русском 12:08
В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 23:15, Ашберн
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Общество
Роструд напомнил о правилах работы в жару
Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.
Обновлено в 20:00
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандального «Голоса»
Дочь Алсу добавила, что в настоящий момент пробует себя в "разных стилях" и работает над участием в нескольких коллаборациях.
Обновлено в 17:54
Политика
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК
Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено в 20:16
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 12:58
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Башкирии сотрудница банка украла 23 млн и исчезла
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Смартфон Motorola Moto Z4 проверили в бенчмарке Geekbench
Смартфон Moto Z4 в результате тестирования набрал 2346 баллов в одноядерном тесте и 6248 баллов в многоядерном тесте, что соответствует показателям GeekBench других моделей на базе Snapdragon 675: Redmi Note 7 Pro и Samsung Galaxy A70.
Обновлено в 09:22
Финансы
Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей
Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:17
Авто
Названы самые выносливые японские модели автомобилей 90-х годов
Обновлено в 22:00
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного заводе имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о преимуществах нового истребителя Су-57.
Обновлено в 21:57
Происшествия
В Кабардино-Балкарии по делу о взятках задержаны 12 полицейских
В Кабардино-Балкарии по делу о получении взятки задержаны 12 сотрудников республиканского МВД, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 13:04
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Общество
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следественного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено в 20:48
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено в 21:14