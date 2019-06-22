Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском 03:36

18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

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