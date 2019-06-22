Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском 03:36

18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость биткоина сегодня превысила отметку 11 тысяч долларов

Эхо Москвы10:32

Стоимость биткойна превысила $11 тысяч впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ09:33

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное время01:34

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Service08:55

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАН04:12

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

РБК09:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:43, Вашингтон
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено в 20:26
Политика

7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому

Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Авто

Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом

Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Финансы

Рубль начал «отступать», но умеренно

После вчерашнего агрессивного ралли 21 июня российские активы перешли в режим коррекции, что выглядит вполне уместно, учитывая некоторое ухудшение внешней конъюнктуры и накопившуюся перекупленность на отечественном рынке, где ведущие индексы только за вчерашнюю сессию несколько раз обновляли максимумы.
Обновлено вчера в 05:43
Гаджеты

OPPO выпустит производительный смартфон Find Y

Обновлено в 09:58
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Здоровье

Руководителей региональных минздравов учат цифровым технологиям

Курс разработан Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС совместно с Минздравом России.
Обновлено в 05:42
Наука

Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие

Музею Анапы передали рассекреченные Минобороны РФ военные документы

Обновлено в 09:11
Происшествия

Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Кино

Деми Мур снимется в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли

Обновлено в 02:03
Кино

Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга

Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
Обновлено в 05:21
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Спорт

Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр

В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в Сокольниках выплатят компенсацию

Обновлено в 10:29
Политика

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Общество

Дочь ветерана Великой Отечественной войны рассказывает о героизме отца

Дочь Ивана Алефиренко, морского лётчика — ветерана Великой Отечественной войны, посвятила своему отцу целую книгу.
Обновлено в 10:40
Политика

Трамп решил отложить массовую депортацию мигрантов

Американский президент Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели.
Обновлено в 16:02
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено в 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное