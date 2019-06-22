Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском 03:36
18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Политика
Симоньян ответила грузинскому президенту на негативное высказывание в адрес России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что интерес во внутреннем противостоянии на территории кавказского государства якобы проявляет Москва.
Обновлено в 10:44
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси
У здания парламента Грузии в субботу, 22 июня, началась очередная протестная акция, при этом участников меньше, чем в предыдущие дни.
Обновлено в 12:43
Политика
Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:14
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Эксперт рассказал, что для Сирии представляет большую угрозу, чем ИГ*
Экономические проблемы, возникшие в Сирии из-за войны, уже представляют для страны большую угрозу, чем террористическая группировка "Исламское государство"*, заявил РИА Новости председатель сирийской общины в Ростове-на-Дону Еияс Алхатыб.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП
Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 14:00
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Обновлено в 04:34
Политика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Космос
Россия официально увеличит территорию
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду
"Отказать в регистрации кандидатам в депутаты, включенным в избирательные списки Коммунистической партии Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказали на заседании ЦИК, трансляцию которого вела гражданская сеть "Опора" в Facebook.
Обновлено в 15:02
Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Технологии
Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть
Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.
Обновлено в 11:34
Политика
Журналистка обвинила Дональда Трампа в изнасиловании
Джейн Кэрролл, писательница и журналистка из США, обвинила Дональда Трампа, американского президента, в изнасиловании, произошедшем более 20 лет назад.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Теннис
Симон не пустил Медведева в финал турнира в Лондоне
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Лондоне.
Обновлено в 11:05
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков
Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 14:31
Политика
В украинской Раде рассмотрят инициативу о кастрации педофилов
Украинские депутаты рассмотрят инициативу о химической кастрации педофилов.
Обновлено в 11:44
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Общество
В США женщинам разрешили принимать «женскую виагру»
Сообщается, что «женская виагра» - это укол, который активизирует базовые рецепторы мозга, которые участвуют в реакциях сексуального характера.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Болгарии, пострадали 12 человек
Авария произошла на трассе София — Варна в районе города Ловеч, когда микроавтобус выезжал со второстепенной дороги.
Обновлено в 14:07