Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском 03:36

18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
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Стоимость биткоина сегодня превысила отметку 11 тысяч долларов

Эхо Москвы10:32

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

РБК09:29

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАН04:12

Биткоин приблизился к $11.000, пролетев отметку $10.000

Crypto-news02:09

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Service08:55

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

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Политика

Симоньян ответила грузинскому президенту на негативное высказывание в адрес России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что интерес во внутреннем противостоянии на территории кавказского государства якобы проявляет Москва.
Обновлено в 10:44
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси

У здания парламента Грузии в субботу, 22 июня, началась очередная протестная акция, при этом участников меньше, чем в предыдущие дни.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Политика

Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:14
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Эксперт рассказал, что для Сирии представляет большую угрозу, чем ИГ*

Экономические проблемы, возникшие в Сирии из-за войны, уже представляют для страны большую угрозу, чем террористическая группировка "Исламское государство"*, заявил РИА Новости председатель сирийской общины в Ростове-на-Дону Еияс Алхатыб.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП

Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 14:00
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Обновлено в 04:34
Политика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Космос

Россия официально увеличит территорию

Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду

"Отказать в регистрации кандидатам в депутаты, включенным в избирательные списки Коммунистической партии Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказали на заседании ЦИК, трансляцию которого вела гражданская сеть "Опора" в Facebook.
Обновлено в 15:02
Политика

Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Технологии

Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть

Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.
Обновлено в 11:34
Политика

Журналистка обвинила Дональда Трампа в изнасиловании

Джейн Кэрролл, писательница и журналистка из США, обвинила Дональда Трампа, американского президента, в изнасиловании, произошедшем более 20 лет назад.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

В Тбилиси произошла потасовка между группами протестующих

Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Теннис

Симон не пустил Медведева в финал турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Лондоне.
Обновлено в 11:05
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков

Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 14:31
Политика

В украинской Раде рассмотрят инициативу о кастрации педофилов

Украинские депутаты рассмотрят инициативу о химической кастрации педофилов.
Обновлено в 11:44
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Общество

В США женщинам разрешили принимать «женскую виагру»

Сообщается, что «женская виагра» - это укол, который активизирует базовые рецепторы мозга, которые участвуют в реакциях сексуального характера.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Болгарии, пострадали 12 человек

Авария произошла на трассе София — Варна в районе города Ловеч, когда микроавтобус выезжал со второстепенной дороги.
Обновлено в 14:07
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