Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском 03:36

18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
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Стоимость биткойна превысила $11 тысяч впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ09:33

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

РБК09:29

Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов

Эхо Москвы04:00

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Service08:55

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАН04:12

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

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В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Транспорт

Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Политика

Дональд Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать «хорошим другом» Ирана и снова сделать эту страну «великой», сообщает SCMP.
Обновлено в 14:50
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Общество

Группа пожилых японок из Осаки сочинила рэп-посвящение саммиту G20

Обновлено в 05:52
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной

Федеральное бюро тюрем США подтвердило информацию о том, что срок заключения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной сократили, и теперь она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца

Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, пообещал, что оставит отцу квартиру.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Здоровье

Советский спорт. Насколько эффективными были тренажеры родом из СССР?

Все советские приспособления для красоты и спорта были довольно эффективными, давали свои результаты и оказались настолько востребованными, что используются в трансформированном виде и сегодня.
Обновлено в 17:09
Культура

Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне

Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
Обновлено в 19:47
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Происшествия

В Кронштадте загорелись старинные военные склады

Речь идет о «давно заброшенных военных складах» на Коммунистической улице, поясняют горожане. Идет тушение, о пострадавших данных нет.
Обновлено в 12:38
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Политика

AP: Иран усилил кибератаки против США

Иран усилил кибератаки против правительства и инфраструктуры США. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 17:13
Гаджеты

Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9

В Сети был продемонстрирован рендер нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 13:07
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Футбол

Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался

Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Футбол

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Общество

Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах

Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11

Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 17:26
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Врач отругал Анастасию Лисову из-за плохого ухода за дочерью

Обновлено в 18:00
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