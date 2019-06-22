Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском 03:36
18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Транспорт
Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Политика
Дональд Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать «хорошим другом» Ирана и снова сделать эту страну «великой», сообщает SCMP.
Обновлено в 14:50
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной
Федеральное бюро тюрем США подтвердило информацию о том, что срок заключения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной сократили, и теперь она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца
Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, пообещал, что оставит отцу квартиру.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Здоровье
Советский спорт. Насколько эффективными были тренажеры родом из СССР?
Все советские приспособления для красоты и спорта были довольно эффективными, давали свои результаты и оказались настолько востребованными, что используются в трансформированном виде и сегодня.
Обновлено в 17:09
Культура
Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне
Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
Обновлено в 19:47
Политика
Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Происшествия
В Кронштадте загорелись старинные военные склады
Речь идет о «давно заброшенных военных складах» на Коммунистической улице, поясняют горожане. Идет тушение, о пострадавших данных нет.
Обновлено в 12:38
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Политика
AP: Иран усилил кибератаки против США
Иран усилил кибератаки против правительства и инфраструктуры США. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 17:13
Гаджеты
Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9
В Сети был продемонстрирован рендер нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 13:07
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Футбол
Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе
Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Общество
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 17:26