Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском вчера в 03:36
18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
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Авто
Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Эксперты назвали самые популярные иномарки, которые продаются на вторичном рынке в РФ.
Обновлено в 01:09
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
США провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Ранее ГЛАС сообщал о том, что американские СМИ выяснили кто победит в случае войны США с Китаем и Россией одновременно.
Обновлено в 02:52
Общество
Москвичка стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по китайскому
Единственной школьницей в России, получившей 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку, стала москвичка Анастасия Андрюнина.
Обновлено в 02:27
Здоровье
К каким последствия может привести запрет кальянов в кафе. Мнения кировских экспертов
Никита Красиков, руководитель кальянной: – Запрет приведёт к плохим последствиям для целой кальянной индустрии, которая в России развивается молниеносными темпами.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Политика
В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Политика
Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод граждан
Госдеп США в ежегодном докладе вновь обвинил правительство КНР в нарушении свободы вероисповедания граждан.
Обновлено 21 июня в 14:58
Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек
В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников
Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае
Предупреждение действует до конца суток 24 июня.
Обновлено в 02:20
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший нападающий "Атлетико", "Ливерпуля", "Челси" и сборной Испании Фернандо Торрес объяснил, почему принял решение об окончании карьеры.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYT
Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
ВКС передали два новейших вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космические силы РФ получили два вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", способного сбивать ракеты противника с помощью широкого спектра воздушных средств поражения.
Обновлено в 03:32