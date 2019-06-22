Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском 03:36

18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

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Политика Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится 21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.

Политика Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.

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Происшествия Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Авто УАЗ показал неизвестные версии «Хантера» Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.

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Шоу-бизнес Федосееву-Шукшину госпитализировали В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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