Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском 03:36
18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится
21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.
Обновлено в 10:18
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика
Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол
«Спартак» представил новый клубный автобус
«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Политика
В Тбилиси возобновились антироссийские протесты
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Путешествия
АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию
Туристы, купившие путевку в Грузию, могут требовать полного возврата денежных средств.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали
В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Космос
NASA обнаружило на Марсе признаки жизни
На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 12:51
Единоборства
Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга
Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
«Роскосмос» разработал кодекс этики космонавтов
«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики российских космонавтов.
Обновлено в 03:59
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Футбол
«Ювентус» готов предложить за де Лигта 70 миллионов евро, пишут СМИ
По информации издания, "Ювентус" рассчитывает заключить с 19-летним голландским защитником пятилетний контракт и предложит де Лигту зарплату в 15-20 миллионов евро в год.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено 20 июня в 11:04
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина здание под театр
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36