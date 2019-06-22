Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском 03:36
18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика
Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
Обновлено в 06:57
Путешествия
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ
Новый разрыв с Россией погубит Грузию По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и «все образуется».
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Футбол
Родриго Бекао может перейти в «Наполи»
Бекао перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Байя».
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Локомотив» предложил 6 млн евро за защитника сборной Норвегии
Вице-чемпионы России готовы заплатить за норвежца шесть миллионов евро, которые уже были предложены турецкому клубу.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
Армия и оружие
Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ
По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Грузинские авиакомпании пока не отменяют рейсы в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в города России в обычном режиме, сообщил «РИА Новости» перевозчик.
Обновлено в 06:57
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Политика
«Нет больше Грузии»: режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Обновлено вчера в 18:41
Общество
В Выксе прошла патриотическая акция «Горсть памяти»
В Выксе митинг памяти у воинского захоронения на Северном кладбище открыл глава МСУ округа Владимир Кочетков, на митинге присутствовали военный комиссар городский округов г. Выкса и Навашинский Александр Шевелёв и председатель Совета ветеранов округа Александр Цыбалов, а также представители Совета депутатов и Юнармии.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Экономика
Любители легкой наживы нашли лазейку в программах кешбэков банков
В последние месяцы популярность набирает новый вид обмана банков, который можно условно назвать: "Как получить возврат от банка средств (кешбэк), при этом ничего не купив".
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп предложил кандидата на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на должность главы ведомства, сообщает RT.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Грузин отбил атаку на российских журналистов в Тбилиси
Муж хозяйки турагентства вступился за журналистов. Уточняется, что он грузин по национальности, а его жена — русская.
Обновлено в 09:11
Футбол
Де Лигт согласился перейти в «Ювентус»
Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Антироссийские акции Грузии перекинулись на Швецию
В Швеции грузинская диаспора провела антироссийскую акцию, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 05:54
Политика
Путин в День памяти возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби возложит венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Путин не планирует отдавать Курилы
Обновлено в 05:09