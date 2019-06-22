Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском вчера в 03:36
18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:18, Вашингтон
Музыка
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Меладзе оценил отношения России и Грузии
Певец Валерий Меладзе заявил, что братские отношения между Россией и Грузией нельзя разрушить в один день.
Обновлено в 03:46
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В Нижних Сергах после драки скончался мужчина
В городе Нижние Серги подрались двое мужчин, после чего один из них скончался.
Обновлено в 07:06
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество
Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»
Полиция подчеркивает, что будет действовать строго по закону, но жестко пресекать любые попытки нарушения правопорядка, и просит петербуржцев и гостей города отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.
Обновлено в 02:49
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Футбол
«Ювентус» заинтересован в трансфере Кулибали
Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность приобретения защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Обновлено в 01:54
Политика
В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию
«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев нарушал правила авиакомпаний из-за своей собаки
Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как он нарушал правила авиакомпаний, когда летал со своей собакой по кличке Лу.
Обновлено в 07:13
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Яна Рудковская гордится успехами сына Саши на льду в Японии
Продюсер Яна Рудковская в своем Инстаграм похвасталась успехами своего сына Саши.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.
Обновлено в 03:14
Общество
В Туле из-за сильной грозы объявлено метеопредупреждение
Регион может накрыть сильная гроза. Ожидается, что во время неё порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
Происшествия
В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва
Обновлено в 05:05
Политика
Путин и Медведев поздравили президента Армении с днем рождения
Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения.
Обновлено в 07:40
Политика
Песков рассказал о подготовке к «Прямой линии» с Путиным
Прямая линия с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут.
Обновлено в 07:46
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: до чемпионата — 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов отметил, что руководство клуба пока не поставило задачи перед командой на предстоящий сезон.
Обновлено в 07:36