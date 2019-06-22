Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысячRT на русском вчера в 03:36

18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
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Стоимость биткоина сегодня превысила отметку 11 тысяч долларов

Эхо Москвывчера в 10:32

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

РБКвчера в 09:29

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°вчера в 02:08

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАНвчера в 04:12

Биткоин приблизился к $11.000, пролетев отметку $10.000

Crypto-newsвчера в 02:09

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Serviceвчера в 08:55

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное времявчера в 01:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:18, Вашингтон
Музыка

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Меладзе оценил отношения России и Грузии

Певец Валерий Меладзе заявил, что братские отношения между Россией и Грузией нельзя разрушить в один день.
Обновлено в 03:46
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Нижних Сергах после драки скончался мужчина

В городе Нижние Серги подрались двое мужчин, после чего один из них скончался.
Обновлено в 07:06
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество

Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»

Полиция подчеркивает, что будет действовать строго по закону, но жестко пресекать любые попытки нарушения правопорядка, и просит петербуржцев и гостей города отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.
Обновлено в 02:49
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Футбол

«Ювентус» заинтересован в трансфере Кулибали

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность приобретения защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Обновлено в 01:54
Политика

В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию

«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального

Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев нарушал правила авиакомпаний из-за своей собаки

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как он нарушал правила авиакомпаний, когда летал со своей собакой по кличке Лу.
Обновлено в 07:13
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Яна Рудковская гордится успехами сына Саши на льду в Японии

Продюсер Яна Рудковская в своем Инстаграм похвасталась успехами своего сына Саши.
Обновлено в 04:49
Гаджеты

Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото

В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Общество

Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.
Обновлено в 03:14
Общество

В Туле из-за сильной грозы объявлено метеопредупреждение

Регион может накрыть сильная гроза. Ожидается, что во время неё порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Драка Алибасова с диетологом попала на видео

Обновлено в 04:44
Происшествия

В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва

Обновлено в 05:05
Политика

Путин и Медведев поздравили президента Армении с днем рождения

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения.
Обновлено в 07:40
Политика

Песков рассказал о подготовке к «Прямой линии» с Путиным

Прямая линия с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут.
Обновлено в 07:46
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Футбол

Спортдиректор «Сочи»: до чемпионата — 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов отметил, что руководство клуба пока не поставило задачи перед командой на предстоящий сезон.
Обновлено в 07:36
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