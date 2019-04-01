Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимумRambler News Service 04:43
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Стоимость криптовалюты достигла $8910,43 в 04:00 мск. По состоянию на 11:10 курс биткоина составил $8726,88.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество
«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель
В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Корпорация МСП помогла цифровому маркетплейсу привлечь кредит
"Гарантийный продукт Корпорации МСП для стартапов – специальный инструмент для инновационных высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства, которые не создают значительных основных средств в силу специфики отрасли или не имеют залоговой массы для привлечения кредитов, поскольку находятся на начальном этапе реализации инвестиционного проекта", - напоминает корпорация.
Обновлено в 08:24
Интернет
Telstra первой в Южном полушарии начала тестировать сеть 5G
Компания Telstra стала первой, кто начал тестировать в Южном полушарии сеть стандарта 5G. Об этом 27 мая сообщил австралийский портал NEWS.
Обновлено в 08:07
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Космос
Запуск космических ракет и электрификация Севера. Кто создаёт инновации в Воронеже
Освоение крайнего севера начинается в цехах научно-производственного предприятия «ИнтерПолярис».
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой
Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Москве два теплохода задели друг друга из-за сильного ветра
"На причале номер 1 от сильного ветра качнулся прогулочный теплоход и задел бортом пришвартованное соседнее судно", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе
Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Кино
Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала
Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Наука
Охлаждающая древесина заменит кондиционеры
Обновлено 24 мая в 10:20
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 08:29
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Москве полиция задержала людей, протестующих против точечной застройки в рамках программы реновации
Обновлено в 07:30
Кино
«Аладдин» возглавил российский прокат
Обновлено вчера в 18:32
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07