Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимумRambler News Service вчера в 04:43
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Стоимость криптовалюты достигла $8910,43 в 04:00 мск. По состоянию на 11:10 курс биткоина составил $8726,88.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
В декабре 2018 года президент Владимир Путин освободил от должности прежнего прокурора Москвы Владимира Чурикова — он возглавлял столичную прокуратуру с осени 2015-го.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Потап рассказал о ссорах с Настей Каменских
Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских Потап признался, что у его возлюбленной "очень крепкий характер" и она не слушает вообще никого, если речь идет о ее принципах.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Хоккей
Сборная России по хоккею узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2020
ЧМ-2020 по хоккею пройдет с 8 по 24 мая. Чемпионат мира 2019 года недавно прошел в Словакии.
Обновлено в 05:22
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В одесской колонии заключенные устроили бунт
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
Чистая прибыль AFI Development в первом квартале выросла на 18%
Чистая прибыль AFI Development в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с первым кварталом прошлого года на 18% - до 6 миллионов долларов, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52
Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.
Обновлено в 02:52
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Наука
В Китае показали прототип самого быстрого поезда в мире
Китайская компания CRRC показала прототип поезда на магнитной подушке, он станет самым быстрым в мире после введения в строй.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
Обновлено в 05:13
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Технологии
Приложение YouTube Gaming закончит работу на этой неделе
Приложение YouTube Gaming закрывается на этой неделе - 30 мая.
Обновлено вчера в 12:29