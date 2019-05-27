Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимумRambler News Service вчера в 04:43
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Стоимость криптовалюты достигла $8910,43 в 04:00 мск. По состоянию на 11:10 курс биткоина составил $8726,88.
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Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на школьников в Японии
Нападение произошло в одном из парков города Кавасаки.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Музыка
Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома
Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»
Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Sukhoi Superjet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
За час до анонса Redmi K20 и Redmi K20 Pro опубликованы свежие фото
Презентация Redmi K20 и Redmi K20 Pro запланирована на 28 мая и всего за час до анонса в Сети были опубликованы свежие фото устройств.
Обновлено в 03:00
Кино
Уилл Смит раскрыл музыкальные секреты «Аладдина»
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Коломойский предложил объявить дефолт на Украине
Олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times призвал нового президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по госдолгу.
Обновлено вчера в 01:17
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Футбол
ФК «Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая
Обновлено вчера в 23:57
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Авто
Начало продаж Toyota Supra в России назначено на 3 июня
Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже 3 июня.
Обновлено в 01:56