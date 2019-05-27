Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимумRambler News Service вчера в 04:43
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Стоимость криптовалюты достигла $8910,43 в 04:00 мск. По состоянию на 11:10 курс биткоина составил $8726,88.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Футбол
Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года
«Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Обновлено в 05:21
Футбол
РФС попытается сохранить «Анжи»
Что касается РФС, желание сохранить «Анжи» мы поддерживаем, в условиях и рамках регламента сделаем все, чтобы он смог продолжить свое существование.
Обновлено в 06:05
Музыка
Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину
Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
СК завел дело после нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе.
Обновлено в 03:08
Политика
В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН
В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Экономика
Россиян предупреждают о взрывном росте цен на овощи
Как сообщает Росстат, с начала 2019 г. цена на картофель выросла на двадцать два процента, на морковь – на 43,5%, на капусту – более чем в два раза и на лук – на 71,5%. По данным Российской Газеты, которая пообщалась с исполнительным директором Картофельного союза Андреем Красильниковым, всему виной обычные сезонные колебания и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука.
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты
Обновление Samsung Galaxy S10 приводит к зависанию
Компания Samsung выпустила обновление для флагманского смартфона Galaxy S10, однако прошивка пока вызывала негативную реакцию со стороны владельцев устройства.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Общество
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Обновлено вчера в 00:10
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Хоккей
Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ЧМ-2020
Определен состав групп чемпионата мира-2020 по хоккею, который пройдет в двух швейцарских городах - Лозанне и Цюрихе.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Авто
Fiat отзывает фургоны Ducato в России
На указанных автомобилях инженеры Fiat заменят имеющиеся металлические хомуты и муфты на новые с характеристиками, позволяющими обеспечить правильную фиксацию муфты интеркулера на дроссельном корпусе.
Обновлено в 03:36
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Политика
В Хакасии глава района пожаловался в полицию на журналиста «России 24»
Обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24" глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где во вторник, 28 мая проведет переговоры с главой Таджикистана.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун
Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.
Обновлено в 05:32
Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49