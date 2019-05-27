Экономика

Курс биткоина превысил годовой максимумRambler News Service вчера в 04:43

Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Стоимость криптовалюты достигла $8910,43 в 04:00 мск. По состоянию на 11:10 курс биткоина составил $8726,88.
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Почему курс биткоина обновил годовой максимум

RT на русскомвчера в 10:48

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

Известиявчера в 07:57

Биткойн бьёт рекорды

Национальная служба новостейвчера в 04:14

Курс биткоина обновил годовой максимум

Телеканал 360°вчера в 06:13

Биткоин достиг максимума за год и подбирается к $9000

Росбалтвчера в 04:41

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАССвчера в 04:17

Биткоин взлетел

Lenta.ruвчера в 06:39
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Происшествия

В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу

Обновлено в 05:39
Футбол

Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года

«Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Обновлено в 05:21
Футбол

РФС попытается сохранить «Анжи»

Что касается РФС, желание сохранить «Анжи» мы поддерживаем, в условиях и рамках регламента сделаем все, чтобы он смог продолжить свое существование.
Обновлено в 06:05
Музыка

Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину

Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Политика

Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»

По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

СК завел дело после нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе.
Обновлено в 03:08
Политика

В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН

В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Экономика

Россиян предупреждают о взрывном росте цен на овощи

Как сообщает Росстат, с начала 2019 г. цена на картофель выросла на двадцать два процента, на морковь – на 43,5%, на капусту – более чем в два раза и на лук – на 71,5%. По данным Российской Газеты, которая пообщалась с исполнительным директором Картофельного союза Андреем Красильниковым, всему виной обычные сезонные колебания и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 05:39
Гаджеты

Обновление Samsung Galaxy S10 приводит к зависанию

Компания Samsung выпустила обновление для флагманского смартфона Galaxy S10, однако прошивка пока вызывала негативную реакцию со стороны владельцев устройства.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку

В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Общество

Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

Обновлено вчера в 00:10
Общество

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Хоккей

Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ЧМ-2020

Определен состав групп чемпионата мира-2020 по хоккею, который пройдет в двух швейцарских городах - Лозанне и Цюрихе.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Авто

Fiat отзывает фургоны Ducato в России

На указанных автомобилях инженеры Fiat заменят имеющиеся металлические хомуты и муфты на новые с характеристиками, позволяющими обеспечить правильную фиксацию муфты интеркулера на дроссельном корпусе.
Обновлено в 03:36
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Политика

В Хакасии глава района пожаловался в полицию на журналиста «России 24»

Обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24" глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где во вторник, 28 мая проведет переговоры с главой Таджикистана.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун

Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.
Обновлено в 05:32
Экономика

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Общество

Синоптики предупредили об угрозе смерчей и торнадо в Москве после жары

Обновлено в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
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