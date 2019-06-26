Экономика
Курс биткоина превысил 12 тысяч долларовКомсомольская правда вчера в 01:32
В последний раз биткойн был дороже 12 тысяч в январе 2018 года. Согласно данным портала, капитализация рынка биткойна в среду превысила 221,3 миллиардов долларов. Ранее сайт kp.ru писал, что 22 июня стоимость биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в 10 тысяч долларов.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов
Говорит Москвавчера в 03:31
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
Политика
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в восемь утра по московскому), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 01:00
Политика
Петр Толстой заявил о разрыве «санкционной цепи»
Как подчеркнул Толстой, это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России недоброжелатели.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Украинский моряк женился в российском СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово».
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться
Обновлено вчера в 21:14
Космос
Телескоп «Хаббл» обнаружил в межзвездном пространстве сложные молекулярные соединения
С помощью космического телескопа «Хаббл» ученым удалось изучить строение межзвёздного пространства, в котором обнаружен ионизированный бакминстерфуллерен.
Обновлено вчера в 06:11
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале
Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
Обновлено вчера в 10:42
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Гаджеты
Подтверждено: видеокарты GeForce RTX Super дебютируют 2 июля, а модель RTX 2060 Super действительно получит 8 ГБ памяти
Напомним, последние слухи указывали на то, что RTX 2070 Super и RTX 2080 Super будут стоить столько же, сколько обычные версии на старте, а RTX 2060 Super будет чуть дороже.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Тайно оплодотворивший десятки пациенток врач отделался штрафом
80-летнего врача судили, однако он отделался только штрафом в 10 тысяч канадских долларов и отзывом лицензии.
Обновлено вчера в 19:25
Технологии
В России появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля
В России в 2021 году появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 23:20
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Политика
Слуцкий не смог стать вице‐президентом ПАСЕ
Российский депутат, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить пост вице-премьера ПАСЕ.
Обновлено вчера в 06:07
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Работница бара плюнула в сына Трампа
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Минный тральщик ВМС Японии столкнулся с сухогрузом
Обновлено в 01:04
Общество
Четверть россиян не хотят покидать страну и бросать курить
Курящие мужчины в 22 % случаев признались, что не готовы бросить пагубную привычку, среди женщин эта статистика в три раза ниже — 7 %. Каждый пятый опрошенный (19 %) ответил, что не представляет свою жизнь без автомобиля.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Представитель Хорватии избрана новым генсеком Совета Европы
Российская делегация, которой вернули полномочия, смогла принять участие в голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт
Евробаскет-2019. Женщины. Россия встретится с Бельгией, Беларусь – с Сербией и другие матчи
Сборная России начнет турнир со встречи с командой Бельгии.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
Обновлено в 00:05
Религия
РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права
Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:06