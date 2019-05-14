Экономика

Биткоин за неделю подорожал на третьРИА Новости вчера в 18:10

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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Курс биткоина преодолел отметку в 8 тысяч долларов

Эхо Москвы01:47

Биткоин за неделю подорожал на треть и достиг отметки в $8 тыс

РБКвчера в 22:38

Курс биткоина превысил $8 тысяч

Газета.Ruвчера в 18:29

Биткоин взлетел до 8 тысяч долларов

Вести.Ruвчера в 19:50

Биткоин за неделю подорожал на треть

РИА Новостивчера в 18:10

Курс биткоина преодолел психологическую отметку в $8 тысяч

Life.ruвчера в 18:41

Биткоин подорожал на $1000 меньше чем за неделю: курс перевалил за $7000

3DNewsвчера в 07:00
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Авто

Toyota подала заявку на подписание специнвестконтракта

Как сообщают представители пресс-службы японского автопроизводителя, Toyota подала заявку в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на заключение СПИК.
Обновлено в 02:46
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Политика

В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод

Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
Обновлено в 07:17
Авто

Обновленный Skoda Superb получит матричные фары

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Украинский генерал рассказал об угрозе российского удара по Киеву

В случае полномасштабной войны Россия в кратчайшие сроки введет на Украину войска с территории Белоруссии.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Звезда «Мажора» уснул в машине соседки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Авто

Opel представил гибридный кроссовер Grandland X

Состоялась презентация самой мощной версии паркетника Opel Grandland X, которая получила название Hybrid4.
Обновлено в 02:58
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Политика

Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:34
Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

Обновлено в 06:09
Общество

Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку

Обновлено в 03:15
Политика

Порошенко наградил орденом возможного коррупционера

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой

«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

Обновлено в 06:37
Политика

США запретили Европе разрабатывать оружие

США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Обновлено в 01:53
Происшествия

Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора

Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево

В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Хоккей

Словацкие болельщики освистали гимн Канады – это вызвало скандал на ЧМ

Обновлено в 04:45
Происшествия

Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд

Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. Группа компаний "ТНС Энерго" — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.
Обновлено в 07:14
Религия

Епархия намерена продолжить стройку храма в центре Екатеринбурга

Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга планируется продолжить, несмотря на состоявшиеся акции протеста, поскольку возведение осуществляется в соответствии с законодательством.
Обновлено в 05:56
Гаджеты

Покупатели Sony Xperia 1 получат наушники WH-1000XM3 за $350

Обновлено вчера в 07:32
Технологии

В США объявили о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта

Американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера.
Обновлено в 02:20
Политика

Песков рассказал о рисках торговой войны США и Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал торговые войны США и КНР, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Красноярске дети получили ожоги глаз на занятии по гимнастике

Обновлено в 06:31
Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
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