Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 годаRT на русском 08:41
В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:43, Вашингтон
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Обновлено в 04:34
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 10:28
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек
В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Политика
Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
Обновлено в 06:57
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона
Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции «Формулы-1»
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон победил в квалификации восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Франции.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров
В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Спорт
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф на Евроиграх
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 пробилась в четвертьфинал турнира на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.
Обновлено в 08:04
Музыка
Мик Джаггер успешно вернулся на сцену после операции на сердце
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Выксе мужчина зарубил топором бывшую жену и ее родителей
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Здоровье
Названы вредные для здоровья элементы правильного питания
Обновлено в 10:21
Происшествия
Производитель отзывает 60 тысяч Mercedes в Германии
Корпорация Daimler отзывает 60 тысяч дизельных автомобилей Mercedes только в Германии.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Общество
На Мамаевом кургане в Волгограде открыли памятный знак воинам-чеченцам
В Волгограде открыли мемориал воинам-чеченцам, сражавшимся в Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:30
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Технологии
Российские туристы рассказали о неудобстве использования междугородними автобусами
Больше половины российских туристов сообщили о том, что их не устраивает билетная система в автобусах междугороднего сообщения.
Обновлено в 09:57
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
МЧС: град, дождь и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае
МЧС напоминает, при сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении.
Обновлено в 03:15