Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 годаRT на русском 08:41
В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Автоспорт
Себастьян Феттель: Mercedes далеко впереди
Себастьян Феттель неудачно провёл квалификацию Гран При Франции, показав только седьмое время.
Обновлено в 10:29
Спорт
Гимнастка Аверина выиграла золото Европейских игр в многоборье
Российская гимнастка Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье на II Европейских играх с результатом 87,750 балла.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за криков в доме политика
Бывшему главе британского МИДа и экс-мэру Лондона Борису Джонсону пришлось разговаривать с полицейскими, после того как его соседи пожаловались на женские крики из его дома.
Обновлено в 10:21
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Общество
В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда
Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено вчера в 04:17
Здоровье
Врачи рассказали, как диагностировать цирроз печени по глазам
Эксперты рассказывают, что о циррозе печени говорят желтые пятна на глазах. Медики порой даже шутят: «По глазам видно, что цирроз».
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Шаляпин признался, что роман с Цымбалюк-Романовской был пиар-ходом
Музыкант Прохор Шаляпин в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ признался, что их роман с пианисткой из Киева Виталиной-Цымбалюк-Романовской был изначально пира-ходом.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Посол ФРГ заявил о фатальных последствиях признания Крыма частью РФ
Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Политика
В Иране казнен американский шпион
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Авто
Кроссоверы Buick Encore и Encore GX полностью рассекречены
Buick Encore Оба паркетника построены на новой модульной платформе BXX (она же VSS-S) концерна General Motors, которая впоследствии ляжет в основу множества компактных моделей под разными марками.
Обновлено вчера в 19:01