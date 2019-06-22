Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысячГазета.Ru 08:52
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Как отмечается, курс биткойна вырос на 13,49% и составил $11,157 тыс. за единицу криптовалюты.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:03, Ашберн
Футбол
«Спартак» представил новый клубный автобус
«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Еще два россиянина выбраны на драфте НХЛ
В Ванкувере продолжается драфт Национальной хоккейной лиги, сообщает Sport24. Во втором раунде уже выбраны Егор Афанасьев и Артемий Князев.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Алибасов записал видеообращение о своем питании
Обновлено в 11:21
Футбол
ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо
Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Кимрах бушует пожар, дым от которого окутал весь город
В МЧС сообщают, что горят ангары. Вечером в субботу, 22 июня, город Кимры окутали клубы дыма.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич облюбовала морковный Железный трон
Обновлено в 11:55
Политика
Россия поставила на паузу авиасообщение с Грузией
Россия временно вводит ограничение на авиасообщение с Грузией. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ
В подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловке 13-летняя девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных.
Обновлено в 15:47
Наука
Российские физики объяснили существование невозможных сверхпроводников
Российские ученые-физики объяснили существование невозможных "магнитных" сверхпроводников.
Обновлено в 16:07
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин признался, что был влюблен в Ларису Копенкину
Женщина была на 28 лет старше его.
Обновлено в 06:53
Футбол
Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки
Обновлено в 16:55
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Общество
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Общество
Семь идей по дизайну балкона
Идеи по обустройству балкона собраны в подборку, чтобы вы обустроили это пространство в вашей квартире наилучшим образом.
Обновлено в 03:25
Происшествия
На Гавайях разбился самолёт, погибли девять человек
Девять человек стали жертвами крушения двухмоторного самолёта King Air в американском штате Гавайи.
Обновлено в 13:05
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом
Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50