Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысячГазета.Ru 08:52

Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Как отмечается, курс биткойна вырос на 13,49% и составил $11,157 тыс. за единицу криптовалюты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость биткоина сегодня превысила отметку 11 тысяч долларов

Эхо Москвы10:32

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное время01:34

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

РБК09:29

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Service08:55

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАН04:12

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Стоимость биткойна превысила $11 тысяч впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ09:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:17, Вашингтон
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

Обновлено в 09:58
Политика

Путин не намерен отдавать Курилы

Обновлено в 08:30
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Общество

Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс

Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Петербурге горит здание на площади 1000 квадратных метров

«В трёхэтажном здании происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — указывается в сообщении.
Обновлено в 22:32
Общество

Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня

Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 19:00
Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Кино

Сокуров-продакшн: как студенты из Нальчика изменили наше кино

Обновлено в 17:01
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Политика

Президент Грузии вступилась за туристов из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.
Обновлено в 22:21
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 12:03
Происшествия

В Приморье сгорел склад на китайском рынке

Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено в 21:38
Космос

Россия присоединит к своей территории шесть или семь островов

В составе архипелага Новая Земля открыты новые острова, которые будут нанесены на карты и войдут в состав России, передает ТАСС.
Обновлено в 12:26
Общество

Авиакомпании изменили маршруты из-за извержения вулкана на Курилах

Японским авиаперевозчикам пришлось изменить маршруты полетов над северными районами Тихого океана из-за извержения вулкана на Курилах, сообщает японская вещательная корпорация NHK.
Обновлено в 19:50
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Футбол

«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»

Причиной отказа от покупки Коутиньо является то, что туринцы хотят сосредоточиться на борьбе за центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 22:30
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали принца Гарри за формальное поздравление брата

Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Общество

Скончался бывший глава Читы Анатолий Михалев

Анатолий Михалев, руководивший Читой более 20 лет, скончался, сообщили 23 июня корреспонденту "МК в Чите" в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 22:42
Культура

В парке «Зарядье» выступит Василий Лановой

22 июня (суббота) в парке «Зарядье» пройдет первый фестиваль экранизаций «ЧИТКА». Площадкой станет сцена Большого амфитеатра.
Обновлено вчера в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное