Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысячГазета.Ru 08:52

Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Как отмечается, курс биткойна вырос на 13,49% и составил $11,157 тыс. за единицу криптовалюты.
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Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Service08:55

Стоимость биткойна превысила $11 тысяч впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ09:33

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

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Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

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Армия и оружие

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Наука

Описано поведение ферромагнитного сверхпроводника на основе европия

Учёные из Франции и России теоретически описали экспериментальное поведение недавно открытого материала, сочетающего в себе свойства сверхпроводника и ферромагнетика.
Обновлено 20 июня в 07:55
Гаджеты

Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9

В Сети был продемонстрирован рендер нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 13:07
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Политика

Митингующие в Тбилиси завершили акцию протеста шествием

Обновлено в 19:28
Политика

Ким Чен Ын получил от Трампа личное письмо

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:46
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Футбол

Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги игры автозаводцев с «Шеффилдом».
Обновлено в 14:05
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Политика

Любовь Соболь и Дмитрий Гудков сообщили о новых нападениях

Баллотирующиеся в Мосгордуму политики Любовь Соболь и Дмитрий Гудков сообщили о новых нападениях.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Трое человек погибли в ДТП на Яблоновом хребте

В районе Яблонова хребта произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли не менее трех человек.
Обновлено в 10:32
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Китайский рынок горит в Приморье

Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:53
Происшествия

Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Спорт

Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду

23 июня 1944 года началась наступательная операция «Багратион». Военное лето 1944-го года немецкое командование встречало без иллюзий.
Обновлено в 17:04
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