Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысячГазета.Ru 08:52
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Как отмечается, курс биткойна вырос на 13,49% и составил $11,157 тыс. за единицу криптовалюты.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:10, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Наука
Описано поведение ферромагнитного сверхпроводника на основе европия
Учёные из Франции и России теоретически описали экспериментальное поведение недавно открытого материала, сочетающего в себе свойства сверхпроводника и ферромагнетика.
Обновлено 20 июня в 07:55
Гаджеты
Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9
В Сети был продемонстрирован рендер нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 13:07
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Политика
Митингующие в Тбилиси завершили акцию протеста шествием
Обновлено в 19:28
Политика
Ким Чен Ын получил от Трампа личное письмо
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:46
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Футбол
Игнашевич сообщил, кого бы мог пригласить в «Торпедо» из «Шеффилда»
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги игры автозаводцев с «Шеффилдом».
Обновлено в 14:05
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Политика
Любовь Соболь и Дмитрий Гудков сообщили о новых нападениях
Баллотирующиеся в Мосгордуму политики Любовь Соболь и Дмитрий Гудков сообщили о новых нападениях.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП на Яблоновом хребте
В районе Яблонова хребта произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли не менее трех человек.
Обновлено в 10:32
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика
Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Китайский рынок горит в Приморье
Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне
Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду
23 июня 1944 года началась наступательная операция «Багратион». Военное лето 1944-го года немецкое командование встречало без иллюзий.
Обновлено в 17:04