Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысячГазета.Ru вчера в 08:52

Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Как отмечается, курс биткойна вырос на 13,49% и составил $11,157 тыс. за единицу криптовалюты.
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Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Serviceвчера в 08:55

Стоимость биткойна превысила $11 тысяч впервые с марта 2018 года

Коммерсантъвчера в 09:33

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

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Курс биткоина преодолел психологическую отметку

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Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

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Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Обновлено вчера в 05:24
Политика

Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов

Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол

«Рубин» запланировал контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»

«Рубин» в июле проведет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Обновлено вчера в 10:58
Спорт

Волейболисты сборной Бразилии победили Болгарию в матче Лиги наций

Волейболисты сборной Бразилии победили команду Болгарии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:50
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Армия и оружие

Полковник ВСУ до смерти избил подчиненную

Глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинский полковник до смерти избил подчиненную.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019

Обновлено вчера в 14:43
Политика

Трамп решил отложить массовую депортацию мигрантов

Американский президент Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели.
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье

Малышева сравнила еду с наркотиками

Обновлено вчера в 23:52
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Футбол

ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21

Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Армия и оружие

National Interest считает, что Индия приблизила начало ядерной войны

«Зловещим шагом» в холодной войне с Пакистаном National Interest окрестило проект создания гиперзвуковой ракеты в Индии.
Обновлено в 00:27
Кино

Слух: сёстры Вачовски станут режиссёрами нового фильма во вселенной «Матрицы»

Как пишет портал Discussing Film, сёстры Вачовски всё-таки работают над новым фильмом во вселенной «Матрицы».
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Политика

Путин не намерен отдавать Курилы

Обновлено вчера в 08:30
Политика

Валерий Меладзе заявил о нерушимой дружбе между Грузией и Россией

Братские отношения, которые веками строились между Россией и Грузией, нельзя разрушить в один день, считает певец Валерий Меладзе.
Обновлено вчера в 21:25
Общество

Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал

Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено вчера в 07:43
Кино

Джейк Джилленхол рассказал о съемках в новом фильме о «Человеке-пауке»

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные иномарки в России.
Обновлено вчера в 17:25
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купаться на реке Белая

Результаты последних исследований в Усольском районе, река Белая ( турбаза "Песчанная") показали, что данный участок водного объекта не соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

В Кузбассе частный дом загорелся после удара молнии

Молния ударила в частный двухквартирный дом, и после этого начался пожар, сообщили очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
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