Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысячГазета.Ru вчера в 08:52
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Как отмечается, курс биткойна вырос на 13,49% и составил $11,157 тыс. за единицу криптовалюты.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
Политика
В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России
Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь
Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору алкоголя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 00:17
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Пилоты обвинили Boeing в «беспрецедентном сокрытии» недостатков
Более 400 пилотов подали коллективный иск против компании Boeing, обвинив ее в намеренном «беспрецедентном сокрытии конструктивных недостатков» самолета, сообщает австралийская ABC со ссылкой на судебные документы.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Политолог назвал сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан» адом на земле
Ситуация в сирийском лагере беженцев «Эр-Рукбан» ухудшается.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Путин ответил на притязания Японии на Курильские острова
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 11:30
ЖКХ
Украинцев предупредили об отключении электричества
Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары.
Обновлено 21 июня в 16:51
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
В конце мая девушка в одиночку отметила последний звонок: сама ставила танцевальный номер, развешивала шары и плакаты, украшала кабинет.
Обновлено в 01:00
Общество
Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня
Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено 21 июня в 23:57
Шоу-бизнес
Врач отругал Анастасию Лисову из-за плохого ухода за дочерью
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Александр Петров ушел из «Гоголя»
В прошлом году стала известно, что серия фантастических фильмов по мотивам произведений русского писателя Николая Гоголя станет сериалом.
Обновлено вчера в 21:51
Единоборства
Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
Обновлено в 01:09
Политика
Меладзе напомнил о братских отношениях России и Грузии
Заслуженный артист РФ грузинского происхождения Валерий Меладзе напомнил о том, что братские отношения России и Грузии нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области
Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье на севере штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 00:34
Транспорт
Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте
Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Защитник Дани Алвес объявил в своем Инстаграме об уходе из "ПСЖ". Контракт 36-летнего бразильца с парижанами истекает 30 июня.
Обновлено в 01:15
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Кино
Акулу-убийцу из фильма «Челюсти» оживили
Как уточняет lenta.ru, восстановление монстра приурочено к 44-летию культового фильма.
Обновлено вчера в 21:39
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
Интервью: «Овертайм» с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Ваня, вы правильно заметили.
Обновлено 20 июня в 10:54