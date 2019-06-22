Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 годаRT на русском 08:41
В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
Общество
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Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию
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Ученые обнаружили самые ранние признаки болезни Паркинсона.
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Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
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Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
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Происшествия
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В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
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Авто
В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes
Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.
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Автоспорт
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Украинский актёр и экс-игрок КВН Сергей Сивохо заявил о своём участии в досрочных выборах в Верховную раду от партии президента Владимира Зеленского.
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Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.
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Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину.
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Армия и оружие
Вертолёт «Ночной охотник» исполнил новую фигуру высшего пилотажа
Новая фигура высшего пилотажа на вертолёте «Ночной охотник» была запечатлена на видео.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за Магуайра
"Манчестер Сити" сумел выиграть у "Манчестер Юнайтед" борьбу за игрока "Лестера" за Гарри Магуайра.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров
В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
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Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
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Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
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Игры
Создатели Chivalry 2 объяснили, почему сиквел стал эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом
Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.
Обновлено в 10:14
Технологии
Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения
В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.
Обновлено в 06:52
Политика
В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы
В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.
Обновлено в 09:53