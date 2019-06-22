Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 годаRT на русском 08:41

В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
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Стоимость биткоина сегодня превысила отметку 11 тысяч долларов

Эхо Москвы10:32

Стоимость биткоина превысила $11 тыс

РБК09:29

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

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Crypto-news02:09

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тыс

Rambler News Service08:55
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Ученые обнаружили самые ранние признаки болезни Паркинсона.
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Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
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ДТП произошло около двух часов дня. В результате травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, из них один ребенок.
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Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
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МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня

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Обновлено в 09:53
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