Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысячГазета.Ru вчера в 08:52

Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Как отмечается, курс биткойна вырос на 13,49% и составил $11,157 тыс. за единицу криптовалюты.
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Стоимость биткоина сегодня превысила отметку 11 тысяч долларов

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