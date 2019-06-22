Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысячГазета.Ru 08:52
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Как отмечается, курс биткойна вырос на 13,49% и составил $11,157 тыс. за единицу криптовалюты.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:52, Вашингтон
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