Финансы
Курс биткоина преодолел отметку $ 7500Евразия Daily 14:17
В ходе торгов воскресенья средневзвешенный курс биткоина поднялся выше отметки $ 7500. В 16.36 по московскому времени стоимость одной цифровой монеты достигла $ 7577. Таким образом, курс биткоина достиг максимума с августа 2018 года.
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Политика
Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией
В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено вчера в 23:12
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Космос
NASA подтвердило повышение концентрации спирта на МКС
Обновлено 10 мая в 17:05
Экономика
В России могут создать единый реестр туристических агентств
В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Гаджеты
Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году
Обновлено в 07:36
Наука
Украшения-контрацептивы проходят первые тесты
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне
"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.
Обновлено в 18:47
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Политика
В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено в 04:34
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Космос
Астрономы нашли объект с аномальной скоростью движения
Обновлено в 06:13
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Китае 12 человек погибли в ДТП
Обновлено в 14:43
Общество
Животных из «китовой тюрьмы» освободят в начале лета
Обновлено в 21:29
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Культура
Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео
В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Панаме неподалеку от границы с Коста-Рикой, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:49
Общество
Специалисты объяснили, почему нужно приостановить полеты «Суперджетов» после катастрофы в Шереметьево
В последней трагедии с жесткой посадкой «Суперджета-100» 5 мая в «Шереметьево», при которой погиб 41 человек, Минтранс не нашел причин для приостановки данного типа самолетов, что косвенно свидетельствует о том, что виновным в катастрофе априори объявлен экипаж.
Обновлено в 11:29
Экономика
В Барнауле раскрыли картельный сговор в госзакупках для медучреждений
Барнаульские фирмы «Медоника» и «Медикс» три года находились в картельном сговоре и по очереди получали контракты на поставку расходных материалов в медучреждения края по искусственно высокой цене, сообщает алтайское управление федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 08:40
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Один из самых ярких участников «ДОМа-2» Май Абрикосов после скандального ухода с проекта сторонится светской жизни.
Обновлено в 11:00