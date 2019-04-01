Экономика

Курс биткоина превысил годовой максимумRambler News Service 04:43

Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Стоимость криптовалюты достигла $8910,43 в 04:00 мск. По состоянию на 11:10 курс биткоина составил $8726,88.
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с чего всё началось
9 мая он перешагнул отметку $6 тыс., 12 мая поднялся выше $7 тыс., 14 мая торговался по $8199 на CoinMarketCap, а сегодня поднимался до $8937 на СoinDesk
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ТАСС04:17

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Курс биткоина обновил годовой рекорд

RT на русском07:39

Биткоин взлетел

Lenta.ru06:39

Биткойн бьёт рекорды

Национальная служба новостей04:14

Курс биткоина превысил годовой максимум

Rambler News Service04:43

Биткоин достиг максимума за год и подбирается к $9000

Росбалт04:41

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС04:17

Курс криптовалюты достиг максимума с мая прошлого года

Телеканал 360°05:47
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Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Обновлено в 06:55
Происшествия

В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе

"Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич.
Обновлено в 06:33
Политика

Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде

Одиозному спикеру Верховной рады Украины не понравились условия сотрудничества между парламентом и президентом, которые озвучил представитель Владимира Зеленского в законодательном органе Руслан Стефанчук.
Обновлено в 07:57
Хоккей

Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира

Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе

В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии

Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
Обновлено в 04:21
Политика

Пензенский губернатор высказался о деле экс-министра здравоохранения

В понедельник, 27 мая, на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев затронул тему поведения чиновников в нерабочее время.
Обновлено в 07:25
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Культура

Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»

Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Экономика

Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян

В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Происшествия

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Обновлено вчера в 19:09
Футбол

РПЛ запретит клубам играть не на родных стадионах

Обновлено в 08:06
Происшествия

В Красноярске девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой

Семилетняя девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой в Ленинском районе Красноярска, сообщает управление СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Транспорт

Суперджет 100 повел в штопор дагестанских пассажиров

Ранее от эксплуатации российского самолета SSJ-100 отказалась российская компания Red Wings Airlines, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.
Обновлено в 05:00
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян

Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.
Обновлено в 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
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