Курс биткоина превысил годовой максимумRambler News Service 04:43

с чего всё началось

Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Стоимость криптовалюты достигла $8910,43 в 04:00 мск. По состоянию на 11:10 курс биткоина составил $8726,88.

Происшествия Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

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Происшествия В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе "Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич.

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Хоккей Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии.

Происшествия В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.

Происшествия Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.

Политика Пензенский губернатор высказался о деле экс-министра здравоохранения В понедельник, 27 мая, на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев затронул тему поведения чиновников в нерабочее время.

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Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

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Финансы Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.