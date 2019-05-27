Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 годаИзвестия 07:57

с чего всё началось

Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая. Так, на пике торгов 27 мая в 4:00 (мск) стоимость крупнейшей криптовалюты достигла отметки в $8,9 тыс.

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

Культура Финалисты проекта «Ты супер!» получили по квартире Предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев рассказал, что подарил всем финалистам международного вокального проекта «Ты супер!» по квартире в городе, где они проживают.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Политика Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.

Политика На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Происшествия В Германии осудили членов «шариатской полиции» Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».

Происшествия На редакцию газеты в Ставрополе напал психически больной автор Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина".

Происшествия Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра Как уточнил источник в правоохранительных органах, череп мог принадлежать балерине Большого театра Ольге Деминой, которая пропала в 2014 году.

Политика Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.

Происшествия В Петербурге в детском саду произошел пожар Пожар произошел в помещении детского сада в Санкт-Петербурге, когда его воспитанники были на прогулке, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МЧС.

Наука Физики впервые определили волновую форму электрона Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.

Происшествия В Ленобласти СК начал проверку после обрушения на гоночной трассе Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку в связи с обрушением лесов на строящейся гоночной трассе "Игора-Драйв" в Приозерском районе.

Политика В партии Зеленского назвали маловероятным дефолт по внешнему долгу Разумков подчеркнул, что объявление дефолта по внешнему долгу на Украине представляется «маловероятным» вариантом для страны, которым она вряд ли сможет воспользоваться.

Кино Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала Компания HBO показала зрителям фильм "Последний дозор", в котором рассказывается о создании финального сезона сериала.

Происшествия Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Происшествия В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.

Футбол Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".

Общество Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.

Экономика В Челябинской области планируется создать министерство промышленности Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.

Хоккей Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ Сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира в Словакии.

Политика Большинство россиян устраивает позиции страны на мировой арене Опрос показал, что 72% респондентов положительно оценивают российские позиции в мире.

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Финансы Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.

Происшествия Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.