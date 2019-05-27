Экономика

Курс биткоина обновил годовой максимум выше $8900DP.RU вчера в 04:38

Курс биткоина установил новый рекорд в 2019 году, достигнув утром 27 мая $8910,43, следует из данных CoinDesk. На 11:20 цена упала до $8 724, 53. Еще вечером 26 мая курс биткоина находился на уровне $8 тыс, рост почти на 10% произошел ближе к полуночи.
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Покупать Ethereum поздно? Криптовалюта приблизилась к важной отметке

РБКвчера в 11:36

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАССвчера в 04:17

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

Известиявчера в 07:57

Биткоин взлетел

Lenta.ruвчера в 06:39

Курс биткоина обновил годовой максимум

Телеканал 360°вчера в 06:13

Почему курс биткоина обновил годовой максимум

RT на русскомвчера в 10:48

Биткойн бьёт рекорды

Национальная служба новостейвчера в 04:14
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Гаджеты

Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации

Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено вчера в 07:27
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол

Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии

Комличенко занял второе место в голосовании за лучшего игрока чемпионата Чехии (79 голосов).
Обновлено вчера в 17:21
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено вчера в 00:57
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Один ребёнок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии

По меньшей мере одна ученица первого класса погибла от ранений, которые ей нанёс ножом мужчина в японском городе Кавасаки.
Обновлено вчера в 22:29
Музыка

12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»

Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:17
Гаджеты

ASUS выпустил ноутбук с двумя 4К-экранами

Обновлено вчера в 18:11
Наука

Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами

Обновлено вчера в 07:19
Энергетика

Омские АЗС подняли цены на бензин

Сегодня, 28 мая, сеть АЗС «Топлайн» повысила на 15 копеек цены на бензины марок АИ-98, АИ-95 и АИ-92.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие

С Плесецка успешно запущен «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщает, что с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром успешно запушен "Союз-2.1б", на борту которого находится спутник "Глонасс - М". Запуск был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.
Обновлено вчера в 04:12
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Культура

Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска «Поля чудес»

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович признался, не понимает, как эта программа продолжает выходить в эфир 29 лет.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Интернет

Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия

Москвич сломал позвоночник 10-летнему ребенку за мат

Мужчина сломал позвоночник 10-летнему ребенку на детской площадке на Каширском шоссе в Москве, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Минобороны может ужесточить правила призыва в армию

Изменения коснутся процедуры прохождения медкомиссии, сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.
Обновлено вчера в 03:34
Политика

На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:32
Как работают Яндекс.Новости?
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