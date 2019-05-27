Экономика
Курс Bitcoin поднялся выше $8800 впервые за последний годРБК 03:00
Среднерыночная цена Bitcoin установила новый годовой максимум в $8846 утром 27 мая. В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад — 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев ее курс увеличился на 159%.
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Общество
Лувр закрыли из-за забастовки сотрудников
«Лувр будет закрыт в понедельник из-за забастовки службы безопасности и сотрудников музея, которые недовольны большим потоком туристов»,— говорится в сообщении музея.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов
Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе
Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.
Обновлено в 14:41
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Политика
Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков
МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Политика
Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве
Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу
В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Обновлено в 11:55
Теннис
Возняцки уступила Кудерметовой во втором круге «Ролан Гаррос»
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
Обновлено в 14:51
Авто
Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:21
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.
Обновлено в 14:11
Футбол
Андрей Червиченко: «„Локомотив“ абсолютно бессовестно стал вторым в РПЛ и завоевал Кубок России»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Локомотив» незаслуженно стал вторым по итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России.
Обновлено в 13:20
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
СМИ сообщили о ракетном ударе Израиля по Сирии
Израиль произвел ракетную атаку по деревне в провинции Кунейтра в Сирии. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает SANA.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото
Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
«Ростех» назвал условие поставок патронов Пентагону
Россия будет готова поставлять американской стороне боеприпасы для стрелкового оружия, если Вашингтон отменит соответствующие санкции – так в корпорации "Ростех" прокомментировали сообщения Контрактного командования армии США о закупках Пентагоном патронов, использующихся в пистолетах ПМ, ТТ, а также в автоматах и пулеметах системы Калашникова.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Общество
Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26