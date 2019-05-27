Курс Bitcoin поднялся выше $8800 впервые за последний годРБК 03:00

с чего всё началось

Среднерыночная цена Bitcoin установила новый годовой максимум в $8846 утром 27 мая. В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад — 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев ее курс увеличился на 159%.

Курс Bitcoin поднялся выше $8800 впервые за последний год

Общество Лувр закрыли из-за забастовки сотрудников «Лувр будет закрыт в понедельник из-за забастовки службы безопасности и сотрудников музея, которые недовольны большим потоком туристов»,— говорится в сообщении музея.

Армия и оружие Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Здоровье Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.

Общество Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.

Происшествия Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.

Политика На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Политика Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».

Политика Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.

Футбол Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.

Шоу-бизнес Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.

Спорт Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Экономика Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.

Политика Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.

Общество Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Армия и оружие СМИ сообщили о ракетном ударе Израиля по Сирии Израиль произвел ракетную атаку по деревне в провинции Кунейтра в Сирии. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает SANA.

Армия и оружие Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.

Армия и оружие «Ростех» назвал условие поставок патронов Пентагону Россия будет готова поставлять американской стороне боеприпасы для стрелкового оружия, если Вашингтон отменит соответствующие санкции – так в корпорации "Ростех" прокомментировали сообщения Контрактного командования армии США о закупках Пентагоном патронов, использующихся в пистолетах ПМ, ТТ, а также в автоматах и пулеметах системы Калашникова.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Политика Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.

Шоу-бизнес Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.

Общество Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".