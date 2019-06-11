Курортный Артем: Дзюба может войти в тройку лучших бомбардировИзвестия 17:00

Артем Дзюба оформил покер, Федор Смолов — дубль. По голу на свой счет записали Антон Миранчук и Федор Кудряшов. Для обоих это дебютные голы в составе сборной России.

Курортный Артем: Дзюба может войти в тройку лучших бомбардиров

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