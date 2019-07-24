Общество
Курилки в аэропортах предложили сделать платнымиРИА Новости 02:53
Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе. Об этом газете "Известия" рассказал первый зампред комитет по охране здоровья нижней палаты Федор Тумусов.
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Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 руб.
— Федот Тумусов, российский общественный деятельПраво.ру 02:58
с чего всё началось
Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.Известиявчера в 17:01
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