Общество

Курилки в аэропортах предложили сделать платнымиРИА Новости 02:53

Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе. Об этом газете "Известия" рассказал первый зампред комитет по охране здоровья нижней палаты Федор Тумусов.
Читать в источнике
Обсудить80
Федот Тумусов
Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 руб.
— Федот Тумусов, российский общественный деятельПраво.ру 02:58
с чего всё началось

В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги

Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В «Единой России» выступили против предложения сделать «курилки» в аэропортах платными

Агентство Москва03:11

Курилки в аэропортах предложили сделать платными

РИА Новости02:53

Курилки в аэропортах хотят сделать платными

Известиявчера в 19:53

Госдума приравняет вейпы к сигаретам

REGNUM03:07

В Госдуме предложили сделать вход в курилки аэропортов платным

ТАССвчера в 22:24

Депутаты предложили сделать платным вход в курилки на территории аэропортов

DP.RU02:24

Госдума осенью может принять закон о возвращении курилок в аэропорты

Эхо Москвывчера в 11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Происшествия

В Москве задержали Алексея Навального

Обновлено в 02:59
Здоровье

Названа опасность пропущенного завтрака

Обновлено вчера в 21:14
Политика

В России могут создать единую базу личных данных населения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего личные данные жителей страны, включая образование, семейное положение, а также сведения о постановке на налоговый учёт.
Обновлено в 02:52
Общество

Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Более 43 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров.
Обновлено в 02:03
Культура

Приём работ на второй этап конкурса «Курск 2032» продлен до 12 августа

Приём работ на II этап архитектурного конкурса «Курск 2032»завершится 12 августа. В заключительный этап прошли 10 проектов.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра

Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает гораздо большее число кандидатов на пост премьер-министра, чем известно широкой публике.
Обновлено в 02:46
Наука

Ученые: Закадровый смех действительно делает шутку смешнее

Ученые обнаружили, что выражаемые слушателями положительные эмоции действительно делают шутку смешнее.
Обновлено вчера в 14:02
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Наука

Популярный продукт оказался смертельно опасным

Еще с 1974 года ученые предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который включают в состав тысячи различных продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков.
Обновлено в 00:36
Футбол

«Динамо» собирается купить форварда из Танзании

Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо».
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере

Обновлено вчера в 08:26
Театры

Минкульт объявил о конкурсе концепций развития Волковского театра

Министерство культуры РФ объявило о начале конкурса концепций развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова».
Обновлено в 02:57
Происшествия

Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой

Обновлено вчера в 10:35
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Экология

Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку

В Екатеринбурге сегодня утром чувствуется специфический запах, сам город окутала дымка, сообщает местный портал E1.RU.
Обновлено в 02:25
Спорт

Литовская сторона подала протест на дисквалификацию Рапшиса на ЧМ

Литовская сторона пытается опротестовать дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).
Обновлено вчера в 08:33
Гаджеты

Привет из прошлого века: японская компания представила новую серию аудиокассет

Казалось бы, что эпоха аудиокассет закончилась ещё в первой половине прошлого десятилетия.
Обновлено в 02:56
Футбол

Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.
Обновлено в 01:47
Политика

Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены

Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игры

"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Экономика

Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних

Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки

Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено вчера в 13:12
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Музыка

Названы номинанты премии MTV Video Music Awards

Обновлено вчера в 21:01
Главное