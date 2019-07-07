Политика
«Курганмашзавод» не справился с ГособоронзаказомВоенное обозрение вчера в 10:39
Единственный в России производитель боевых машин пехоты не смог справиться с рядом государственных контрактов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на совещании об исполнении Гособоронзаказа.
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Общество
Названы регионы РФ с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, свидетельствуют результаты опроса РИА Новости.
Обновлено в 00:14
Политика
Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Почти 30 человек погибли в Индии в ДТП с автобусом
В Индии 29 человек погибли после того, как пассажирский автобус съехал с дороги и упал в канал с высоты более 4,5 метров, сообщает NDTV.
Обновлено в 01:02
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено вчера в 07:15
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Политика
В Госдуме РФ призвали заморозить отношения с Грузией после оскорблений на канале «Рустави 2»
В Государственной думе РФ считают необходимым заморозить отношения между Россией и Грузией после оскорблений в адрес российского президента от грузинского ведущего Георгия Габунии.
Обновлено в 02:28
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Политика
У здания «Рустави 2» в Тбилиси начался стихийный митинг
Стихийный митинг начался в Тбилиси в ночь на воскресенье у здания телекомпании "Рустави 2" - собравшиеся возмущены воскресным эфиром, в котором ведущий позволил себе нецензурные выражения в адрес президента России и его покойных родителей.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Циклон и низкое давление накроют Москву
В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Футбол
Сборная США победила в финале женского ЧМ по футболу
В финале женского чемпионата мира сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0. Игра проходила на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Сегодня отмечается День семьи, любви и верности
Обновлено в 00:00
Транспорт
В Пензе подорожал проезд в общественном транспорте
В понедельник, 8 июля, в Пензе произошел первый скачек цен на проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась о переживаниях за свою дочь
Известная российская певица приняла участие в проекте «Страхи», в передаче она рассказала о переживаниях за свою дочь, проживающую в Великобритании.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Финансы
Курс доллара вырос до 63,9 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,9 рубля.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Узбекистан купит у России истребители
Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Политика
Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение
Вскоре указ о запрете прямых перелетов между странами подписал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 00:59
Кино
Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено вчера в 13:44