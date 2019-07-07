Армия и оружие
«Курганмашзавод» не справился с ГособоронзаказомВоенное обозрение 10:39
Единственный в России производитель боевых машин пехоты не смог справиться с рядом государственных контрактов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на совещании об исполнении Гособоронзаказа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Общество
Супруга Мамаева написала романтическую цитату под фото с мужем
Супруга полузащитника Павла Мамаева Алана опубликовала новую фотографию с мужем, подписав снимок романтической цитатой, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Обновлено в 11:55
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика
Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки
В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Единоборства
Боец установил новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
34-летний боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в турнире UFC в Лас-Вегасе.
Обновлено в 01:59
Авто
Porsche представила обновленное гоночное купе 911 RSR
Немецкий автомобильный гигант Porsche официально рассекретил обновленное гоночное купе Porsche 911 RSR 2019 модельного года.
Обновлено в 04:57
Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
Происшествия
Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке
Перевозившая подъемный кран баржа сорвала высоковольтный кабель, который упал в реку Туру под Тюменью и убил всю рыбу в окрестностях.
Обновлено в 11:33
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Общество
Военные очистили от мусора 13 га в Тулуне после паводка
Группировка военнослужащих почистила от завалов 13 га в городе Тулуне Иркутской области, который наиболее пострадал от паводка.
Обновлено в 10:17
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута
Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Политика
Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным
Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:04
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс
В ЛНР уже заявляли о том, что украинские военнослужащие беспорядочно минируют зону силовой операции.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Футбол
Маротта: «Пока что переход Икарди в „Юве“ исключен»
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта порассуждал о будущем Мауро Икарди.
Обновлено в 11:40
Теннис
Медведев оштрафован за неспортивное поведение на Уимблдоне
Организаторы турнира оштрафовали Даниила Медведева на $5,5 тыс. за неспортивное поведение.
Обновлено вчера в 16:45