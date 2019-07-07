Армия и оружие

«Курганмашзавод» не справился с ГособоронзаказомВоенное обозрение 10:39

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Единственный в России производитель боевых машин пехоты не смог справиться с рядом государственных контрактов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на совещании об исполнении Гособоронзаказа.
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«Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом

Военное обозрение10:39
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