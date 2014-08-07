Театры

Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балетаТАСС 06:15

Теодор Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении представителей фестиваля musicAeterna.
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с чего всё началось
В мае «Медуза» со ссылкой на источники писала
, что Курентзис может уйти из театра, поскольку к проекту строительства новой сцены подключился Владимир Кехман, художественного руководителя Новосибирского театра оперы и балета и Михайловского театра.
Snob.ru05:38

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Курентзис уйдет из Пермского театра оперы и балета

URA.Ru05:29

Минкульт Пермского края: сотрудничество с Курентзисом переходит в новый формат

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Маэстро уезжает. В театре оперы и балета подтвердили отставку Теодора Курентзиса

Звезда — Пермская краевая газета05:53

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Губернатор Пермского края согласовал формат сотрудничества с Курентзисом

РИА Новости06:25

В Минкульте уход Курентзиса с поста худрука Оперного назвали «новым форматом сотрудничества»

Сайт города Пермь 59.ru06:02

Минкультуры назвало причину ухода Курентзиса с поста худрука пермского театра

ТАСС07:11
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
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