Театры
Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балетаТАСС 06:15
Теодор Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении представителей фестиваля musicAeterna.
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с чего всё началось
В мае «Медуза» со ссылкой на источники писала, что Курентзис может уйти из театра, поскольку к проекту строительства новой сцены подключился Владимир Кехман, художественного руководителя Новосибирского театра оперы и балета и Михайловского театра.Snob.ru05:38
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