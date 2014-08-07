Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балетаТАСС 06:15

с чего всё началось

Теодор Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении представителей фестиваля musicAeterna.

Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Авто JAC обновила компактный кроссовер S3 Китайский автопроизводитель JAC выпустил обновленную версию компактного кроссовера S3. Об этом 21 июня пишет «Авторевю».

Экономика Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.

Музыка Опубликована ранее неизданная версия песни «Time» Фредди Меркьюри Музыкант Дэйв Кларк выложил в сеть ранее неизданную версию песню Фредди Меркьюри «Time Waits For No One», которая была записана в 1986 году.

Происшествия В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России» Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Политика Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.

Происшествия В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

Происшествия На петербургском пляже произошла массовая драка На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.

Общество Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.

Происшествия ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Гаджеты Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.

Происшествия Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства» Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Армия и оружие Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.

Политика Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Экономика ЦБ обнаружил нарушения по кибербезопасности у 75 банков Банк России проверил в этом году 75 банков на соответствие правилам кибербезопасности.

Политика Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что в Москве установилась жаркая погода, чтобы жители Африки чувствовали себя как дома.

Политика Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.

Наука Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Здоровье Ветеринар посоветовала, как защитить домашних животных от жары Ветеринарный врач Ольга Косец рассказала владельцам домашних животных, как помочь своим питомцам пережить жаркую погоду.

Здоровье Специалист назвала топ-6 самых важных фактов о витаминах Специалист по профилактической медицине Екатерина Сергеева назвала топ-6 самых важных фактов о витаминах.

Экономика Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 23% во втором квартале Во втором квартале 2019 года инвесторы вложили в российскую коммерческую и жилую недвижимость порядка 35 млрд руб. Это на 23% больше показателей за аналогичный период прошлого года (28 млрд руб.), говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE (есть в редакции).